Otros que quieren piñata

A muchos hizo levantar la ceja, nos comentan, que no fuera uno, sino ya dos los políticos canadienses de relevancia que pidieran excluir a México del T-MEC. Y es que primero el ministro de Ontario, Doug Ford, acusó que nuestro país “se ha convertido en una puerta trasera para que los automóviles, las piezas de automóviles y otros productos chinos ingresen a los mercados canadienses y estadounidenses”. Ya le respondieron que no conviene a EU ni a Canadá un acuerdo sin México, así como no conviene a México un acuerdo sin Canadá o EU. Pero resulta que ahora la ministra de Alberta dijo que estaba “mil por ciento” de acuerdo con Ford. “El verdadero problema que tenemos es que México no ha sido un socio en igualdad de condiciones”, señaló. Y, bueno, pues ante esto fue el encargado de la comisión del Senado que acompañará la revisión del T-MEC, Waldo Fernández, el que explicó que los dichos de ambos tienen que entenderse en el contexto electoral de Canadá, donde se renovará la Cámara de los Comunes el próximo año. Sí, otros que quieren agarrar a México como piñata electoral.

