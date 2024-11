Alertan por agresiones a periodistas: ‘no hay una región del país donde no las sufran'

Académicos de la Universidad Iberoamericana, integrantes de organizaciones no gubernamentales y comunicadores coincidieron en señalar que no hay una región del país donde los periodistas no sufran agresiones.

Durante el Foro Alianza de Medios MX 2024 realizado en la citada casa de estudios, se abordaron las diversas problemáticas que enfrentan los reporteros en México, en donde destacó el aumento de la violencia en contra de este gremio.

La académica Mireya Márquez expuso los resultados de la encuesta Worlds of Journalism, donde destacó que los discursos de odio en contra de los periodistas provienen de las autoridades tanto locales como nacionales.

#INFÓRMATE | La violencia contra periodistas en México es un problema generalizado que afecta a todas las regiones del país, según coincidieron académicos, activistas y comunicadores durante el Foro Alianza de Medios MX 2024



“Mientras todos estamos enfocados en cómo el presidente desde la tribuna estigmatizaba a periodistas, probablemente exactamente lo mismo estaba ocurriendo a nivel estatal y no se escuchaba, y lo que nos está diciendo la encuesta es que al menos los discursos de odio son transversales en todo el país”, declaró.

Señaló que las agresiones contra periodistas son diversificadas y hay perfiles recurrentes, especialmente los que trabajan en medios regionales, mientras que los comunicadores más visibles o con mayor poder de decisión son los más afectados por la violencia.

Los periodistas se refugian en su familia ante riesgos

Mireya Márquez reveló que, de acuerdo con la encuesta referida, en general los periodistas se apoyan en sus familias y no en el Gobierno, al sentirse en riesgo.

Mencionó también que los periodistas toman medidas para resistir las agresiones y evitar el riesgo, pero también hay medidas que desmovilizan al periodismo y afectan el derecho a la información.

Por su parte, el oficial de Protección y Defensa de Artículo 19, Pedro Cárdenas Casillas, expuso el informe de esta organización sobre la libertad de expresión e información en México, y destacó que existe preocupación sobre la transparencia, el acceso a la información, los derechos digitales, la erosión institucional y la violencia contra la prensa.

🙋 Inicia la mesa “Ser periodista en México: derechos pendientes” en el #ForoAMMX2024.



De acuerdo con el informe, la violencia contra profesionales de la información va en aumento y el principal agresor, con el 46 por ciento de los casos, es el Estado.

Destacó el debilitamiento de instituciones como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Comisión Ejecutiva para la Atención a las Víctimas y la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión, en agravio de la protección a comunicadores.

Por otro lado, los periodistas Gustavo Lizárraga, editor web de El Debate Sinaloa, y Juan Veledíaz, director regional de la OEM, expusieron los desafíos y protocolos para cubrir la violencia en Sinaloa.

Discutieron el impacto de la detención de Ismael “El Mayo” Zambada en la situación de seguridad de esta entidad, las dificultades de trabajar en un entorno donde los grupos armados están activos y confrontados entre sí, y la importancia de verificar la información para combatir la desinformación.

Coincidieron en señalar que los periodistas en Culiacán han implementado protocolos de seguridad, incluida la coordinación con las autoridades y el evitar trabajar solos, sobre todo después de los atentados en contra del periódico El Debate.

Asimismo, indicaron la importancia de verificar la información y evitar el sensacionalismo en la cobertura de la violencia, ya que, advirtieron, los grupos criminales en ocasiones difunden información falsa a través de redes sociales y los medios serios deben tener cuidado de no retomarla.

