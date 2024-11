“Esta cosa” de la elección judicial

No escapa a quienes siguen de cerca lo que ocurre en el Instituto Nacional Electoral, que el asunto de la elección de jueces, magistrados y ministros es una auténtica papa caliente que muchos consejeros no quisieran tener en sus manos. Incluso entre los que son afines a la presidenta del órgano electoral, Guadalupe Taddei, que ayer instalaron la comisión temporal organizadora de ese proceso, a quienes no les ha quedado otra que entrarle al retador asunto. Hablamos de Jorge Montaño, Norma Irene de la Cruz y Rita Bell López. Fue la consejera De la Cruz la que, nos dicen, ayer sintetizó el sentir de la mayoría de las consejerías al expresar lo siguiente: “Y una vez más, así nos avientan esta cosa que se llama Proceso Electivo del Poder Judicial, una vez más vamos a estar dando buenas cuentas. No va a ser simple, soy optimista, pero no les puedo mentir, no va a ser simple, va a estar complicado, pero también es una oportunidad”. La instalación de la comisión, por cierto, se dio poco antes de que se confirmara que el INE ha pedido una prórroga de 90 días para llevar a cabo la elección. Porque sí, no está simple la cosa.

