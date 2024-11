Morena y MC chocan por iniciativa de Alfaro para salir del Pacto Fiscal; ‘es el colmo’ cuestiona Noroña

Ante la iniciativa presentada por el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro de que el estado abandone el Pacto Fiscal, senadores de Morena y Movimiento Ciudadano (MC) chocaron por este planteamiento.

El líder del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, cuestionó, en tono de burla, el estado de salud del mandatario jalisciense y arremetió en contra de la propuesta entregada el pasado martes en el Congreso del Estado.

“Sí, va a ser la República independiente de Jalisco. Alfaro ¿quién sabe que esté consumiendo, hombre? Que atienda su salud. Ya es el colmo que esté planteando esas cosas”, dijo en entrevista previo al inicio de la sesión ordinaria.

El morenista agregó que a Alfaro “no le salió cuando quisieron hacer la asociación de gobernadores de oposición que acabó en agua de borrajas, y ahora, es el Llanero solitito. Le mando saludos a Alfaro a su ínsula abarataria”.

▶ #Video | El líder del Senado, Gerardo Fernández Noroña se burla de la iniciativa del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, de que el estado salga del Pacto Fiscal. Cuestiona su estado de salud, "¿Quién sabe qué esté consumiendo?", señala el morenista.



📹: Cortesía /… pic.twitter.com/4fmaJfuYKa — La Razón de México (@LaRazon_mx) November 20, 2024

Clemente Castañeda revira: no se busca abandonar Pacto Fiscal

En tanto, el coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda Hoeflich, aclaró que no se busca abandonar el Pacto Fiscal sino abrir una profunda discusión sobre la justicia redistributiva en términos fiscales, para que las entidades no estén al capricho y las ocurrencias de la distribución presupuestal.

En conferencia de prensa, precisó que tampoco se pretende crear una entidad separada de la Federación .

“No hay ánimo separatista ni mucho menos. Lo que hay es un reclamo de justicia federalista que hace el gobernador Alfaro y que, por supuesto, nosotros acompañamos. (…) No hay una decisión en este momento para abandonar el Pacto Fiscal, y aunque hubiera, lo digo categóricamente, no existen mecanismos jurídicos ni para estar ni para salirse del Pacto Fiscal. Las iniciativas que promueve el gobernador Alfaro y que promoverá Movimiento Ciudadano, tienen justamente que ver con eso, con crear un andamiaje legal, institucional para que la revisión del Pacto Fiscal sea permanente” Clemente Castañeda, coordinador de los senadores de MC



#VIDEO | El líder de la bancada de Movimiento Ciudadano en el Senado, Clemente Castañeda (@ClementeCH), afirmó que no hay una actitud separatista del gobernador de Jalisco con Enrique Alfaro, al proponer la salida del estado del Pacto fiscal



📹: Sergio Ramírez / @LaRazon_mx pic.twitter.com/OEzHwotemE — La Razón de México (@LaRazon_mx) November 20, 2024

MC busca diálogo con otros estados; iniciativa no pasará, advierte Morena

Asimismo, dijo que se buscará dialogar con otros estados que estén en desacuerdo con la redistribución de impuestos que entregan a la Federación, vía la Secretaría de Hacienda, la cual, añadió, ha sido desigual e injusta.

El senador de Morena, Antonino Morales, aseveró, en su oportunidad, que la propuesta del gobernador Alfaro no tiene fundamentos reales, ni futuro, se trata de una acción mediática que busca legitimar artificialmente al próximo gobierno del estado.

Advirtió que afortunadamente esa iniciativa no pasará, porque el mandatario emecista no tiene mayoría en el Congreso de Jalisco, donde Morena y sus aliados no permitirán que se ponga en riesgo el bienestar de la población del estado ni la integridad de la República.

cehr