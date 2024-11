Arriesgan ganado por criticada importación

Nos piden no perder de vista un caso de importación de ganado en el que un animal salió positivo con gusano barrenador. Se ha informado que entró por la frontera sur y que puede poner en riesgo a hatos ganaderos del país, según denuncia hecha por agrupaciones como la Unión Ganadera Regional de Chihuahua a la que se están sumando las de otras entidades. De acuerdo con la primera a “empresas engordadoras” como Grupo Gusi, Praderas Huastecas, Dene, Vera Carne, Sukarne y Carnes El Lucero, se les ha justificado y permitido el trasiego riesgoso de cabezas de ganado. “Esas empresas, por comprar barato y no poder competir por el ganado del norte o de estados exportadores hacen que esta ilegalidad ponga en riesgo la calidad de todo el país”, han señalado. Por lo pronto, han pedido al Gobierno federal y en particular a la Sader, a cargo de Julio Berdegué, detener la importación, cerrar la frontera sur y establecer un protocolo realista. Uf.