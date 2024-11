¿Ocultar lo inocultable?

Muy mal se vio, nos dicen, el vicefiscal de Tabasco, Gilberto Melquiades, al intentar matizar el ataque de ayer en un bar, con saldo de seis muertos y 10 heridos, al suponer, sin que se haya investigado lo suficiente, que es probable que la agresión no esté relacionada con la delincuencia organizada. El mismo funcionario adelantó que los atacantes tenían como objetivo a “un cliente”. Y, como ha ocurrido en eventos similares, los sicarios dispararon a discreción, sin importarles que muriera más gente. Hay quienes no pierden de vista que, a diferencia de lo que ocurrió ayer en Tabasco, en otras entidades en donde han acontecido hechos semejantes las autoridades que procuran justicia han salido a dar la cara y han tomado al toro por los cuernos, sin pretender matizar los hechos. Flaco favor le hacen esos funcionarios al gobernador Javier May. La buena noticia es que, según el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, la Federación colaborará en la investigación. Mucha falta hará, por lo que se observa, esa participación, nos comentan.