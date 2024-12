¿Es malagradecido pero no tanto, o cómo?

Y quien, nos comentan, salió a decir que no dijo lo que dijo fue el presidente de la Mesa Directiva del Senado, el morenista Gerardo Fernández Noroña. Y es que resulta que según él no llamó “malagradecido” al expanista Javier Corral, quien votó en contra de la desaparición de los órganos autónomos, a diferencia de toda la bancada guinda. “Yo no dije que fuera un malagradecido, es una intriga que están planteando. Yo dije que tiene que ser cuidadoso. Hay que escuchar lo que dije, nunca dije que fuera malagradecido, que pueda interpretarse, es diferente”. Nos recuerdan, sin embargo, que esa palabra la usó durante la transmisión en la que pidió a Corral recordar cuando la gente de Morena, de la Fiscalía de la Ciudad de México, lo rescató de ser detenido y encarcelado por la Fiscalía de Chihuahua. Noroña, nos dicen, con su “aclaración” escurre el bulto, porque el exgobernador le respondió su comentario, al cual calificó como una “expresión radical de intolerancia”, entre otras cosas. Uf.

