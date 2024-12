El beneficio de hablar inglés

Y hablando de la relación entre Claudia Sheinbaum y Donald Trump, publicaciones periodísticas dan cuenta en sus reportes de un “arma secreta” que la mandataria mexicana tiene para acometer de mejor manera esa tarea y que no tenían los presidentes que le antecedieron en el cargo, a quienes tocó convivir con el republicano. ¿Cuál es esa arma? Bueno, pues de acuerdo con Bloomberg no es otra que hablar un fluido inglés, “una habilidad que el presidente estadounidense rara vez ha encontrado con líderes latinoamericanos”, refiere la agencia en un trabajo. Esa habilidad no la tienen tampoco presidentes de relevancia del continente como el brasileño Luiz Inacio Lula da Silva o el argentino Javier Milei. La posibilidad de tener una comunicación directa en momentos específicos puede, además de derribar barreras, abrir posibilidades, al tiempo de facilitar espacios de diálogo, de acuerdo y de coordinación. Pendientes.