Problema sin atención

Con la novedad de que siguen escalando las protestas de habitantes de diversas comunidades de Guerrero que reclaman a la Secretaría de Bienestar, a cargo de Ariadna Montiel, haber censado mal en la zona donde impactó el huracán John, dejando sin apoyos a personas que resultaron damnificadas. Fue el jueves que un grupo de manifestantes cerró durante varias horas las puertas del edificio de la dependencia con sede en Reforma, dejando encerrados adentro a trabajadores, y ayer bloqueó también esa vialidad provocando afectaciones importantes. El caso, nos comentan, no es de ahora, pues en semanas pasadas los inconformes desquiciaron con diversos bloqueos la Costa Chica de Guerrero causando impactos económicos. Además, ayer se informó que no fue sólo en la Ciudad de México donde expresaron su reclamos, sino también en Acapulco, donde entorpecieron el suministro de agua al puerto. En el caso no se ha aclarado de qué manera atenderá el problema la dependencia de Montiel, antes de que siga creciendo. Uf.