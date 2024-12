Juez cambia medida cautelar a Víctor Manuel ‘G’, exdirector jurídico de la cooperativa Cruz Azul

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, Enrique Beltrán Santés, cambió la medida cautelar a Víctor Manuel “G”, acusado del desfalco de recursos en agravio de la cooperativa Cruz Azul.

“En una decisión absolutamente ilegal, Enrique Beltrán Santés, Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, determinó el cambio de medida cautelar a Víctor Manuel “G”, vinculado a proceso por hechos relacionados con el desfalco de recursos en agravio de la cooperativa Cruz Azul”, compartió la FGR a través de redes sociales.

FGR inicia carpeta de investigación contra juez Enrique Beltrán Santés

El 10 de junio del 2022, Víctor Manuel fue detenido ya que junto a otros tres exmiembros de Cooperativa La Cruz Azul simularon operaciones por 114 millones 198 mil 847 pesos con las empresas Plexival, Trans Nau, Attar 2715 SC, Recursos Financieros Ferala, Asesoría Profesionales Eicer, K & C Consulting y Expertos en Asesoría Empresarial.

Al respecto, la FGR señaló que, debido al cambio en la medida cautelar del exmiembro de la cooperativa, inició una carpeta de investigación contra el juzgador.

¿Por qué Víctor Manuel “G” fue vinculado a proceso?

Preciso que Víctor Manuel “G” está vinculado a proceso por delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, y la prisión preventiva opera en términos del artículo 167, tercer párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Asimismo, mencionó que no se acreditó que el detenido se haya deteriorado estando en reclusión, ni buena conducta.

FGR impugnará cambio de medida cautelar a Víctor Manuel “G”

“El cambio de medida cautelar será impugnado, pues se sustenta en valoraciones enteramente subjetivas del juzgador, que no atienden la relevancia de las conductas delictivas atribuidas al imputado, y sus argumentaciones versan sobre aspectos insubstanciales para ese tipo de decisión”, aseguró la FGR.

Señaló que el juez expresó que se le aclaró quién es el dueño de cada domicilio al cual tiene acceso el justiciable y que ya se garantizó que cada casa es de cada una de sus hijas y de su exesposa.

Asunto que la Fiscalía afirmó que no es correcto, ya que se reiteró al Juez que la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva justificada del 10 de octubre de 2024 no fue sustentada en el hecho de que no se hubiera acreditado la propiedad de los inmuebles “a los cuales tenía acceso el señor Victor Manuel ‘G’, sino en el hecho de que al tener acceso a los domicilios que son de sus hijas y de su exesposa se potencializa el riesgo de sustracción del imputado por la accesibilidad que representa precisamente la existencia de esos domicilios”.

cehr