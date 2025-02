Confunde amor con sexualidad 60% de adolescentes en México

Alrededor del 60 por ciento de los adolescentes mexicanos de entre 12 y 16 años llegan a confundir el amor con la sexualidad, lo que desencadena múltiples problemáticas que a la larga impacta su vida adulta; además, 35 por ciento de los jóvenes desconoce qué es el consentimiento sexual, coincidieron expertos.

Esther Malaquías Castro, especialista en psicología infantil e integrante de Planned Parenthood, señaló que, según la Unicef, aunque el consentimiento sexual es clave en todo vínculo sano y respetuoso, 35 por ciento de los adolescentes mexicanos (uno de cada tres) no comprende o ni siquiera conoce a fondo el concepto de consentimiento en las relaciones sexuales; afirmó que “60 por ciento de los jóvenes en México ha llegado a comprometer su salud física por confundir amor con contacto físico forzoso”.

El Dato: En 2023, seis por ciento de las adolescentes de 15 a 19 años y 44.9 por ciento de las jóvenes de 20 a 29 años, habían tenido una hija o hijo, según el Inegi.

La psicóloga y psicoterapeuta señaló que “este dato es alarmante”, pues se podrían generar muchos vínculos peligrosos que dan resultados “tremendos”, como embarazos a corta edad o Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS), derivadas de “malas prácticas”; además, señaló que “es por situaciones como ésta que cada vez los niños comienzan su actividad sexual a edad más corta, pues antes comenzaban a los 15 y ahora van despertando a esto a los 11 o 12 años”.

Para la organización Infancia Libre de Abuso Sexual (ILAS), el hecho de que este porcentaje no sepa qué es el consentimiento sexual es “una cifra que resuena como un eco de omisión en la estructura social que debería resguardarlos. Esta ignorancia no es casual ni fortuita, es el reflejo de una educación sexual ausente, de tabúes arraigados en la moralidad punitiva y de un sistema que perpetúa la vulnerabilidad de la infancia y la adolescencia ante el abuso y la coerción”.

Gabriel Gutiérrez Ospina, integrante de la plantilla del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM, resaltó que durante siglos el amor y el sexo han sido vinculados, tanto por razones sociológicas como religiosas. Asimismo, asegura que es necesaria la conciencia social y familiar, pero sobre todo el diálogo con los jóvenes en casa.

“El pretexto, en muchos casos, fue suavizar su connotación pecaminosa. No obstante, aunque pueden coincidir, el amor y el sexo no están inherentemente interrelacionados. Hay quienes dicen sentirse bien cuando tienen relaciones sexuales frecuentes, pero este bienestar puede estar basado en la inseguridad.

“A través de este acto físico, obtienen la sensación de que no serán abandonados y de que son valiosos para su pareja; no obstante, tener relaciones sexuales con frecuencia puede brindar un bienestar temporal, pero éste a menudo se fundamenta en una carga emocional basada en los miedos, y cuando esto se da en edades tempranas, desencadena otros problemas, que se pueden convertir en situaciones de salud pública”, advirtió.

43 de cada mil mujeres de 15 a 19 años en CDMX resultaron embarazadas

De acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), 19.3 por ciento de las personas de 12 a 19 años que habían iniciado su vida sexual tuvieron su primer contacto sin protección y 97 por ciento de los jóvenes conoce al menos un método anticonceptivo, pero no han estado seguros al momento de tener un primer encuentro, según datos del 2022.

Sin embargo, más de la mitad de los jóvenes no utilizaron ningún método anticonceptivo en su primera relación sexual. Se mencionó que el iniciar actividades sexuales no consensuadas lleva a aumentar el riesgo de un embarazo no deseado o adquirir una infección de transmisión sexual (ITS) como el VIH.

Cristina Amezcua es enfermera desde hace 20 años. Hace 10 fue trasladada a una clínica de la cual prefirió no dar el nombre, pero dijo que ha sido una de las situaciones más difíciles que le ha tocado ver, pues asiste a médicos que apoyan a realizar abortos en la Ciudad de México.

Para ella, “las cosas han cambiado mucho y los padres y madres están muy desconectados ahora de sus hijos. Acá he visto a madres llegar con sus niñas de 12 años para que les den una pastilla abortiva porque ya van embarazadas”.

Consideró que este fenómeno, que va al alza, se debe a que los menores están muy descuidados, pero sobre todo mal informados en torno a su salud reproductiva. Explicó que le ha tocado platicar con algunas niñas y, en su mayoría, coinciden en que “estaban enamoradas; después se dan cuenta que no, pero ya tuvieron relaciones sexuales y ahora no quieren ser mamás y, obvio, son unas niñas, niñas que nadie les dijo que, para conocer el amor, primero deben amarse ellas, y que el amor no forzosamente te va a obligar a estar con un niño a esa edad”.

Satisfacen la relación de pareja sólo a 3 de cada 4

En México, sólo 74.3 por ciento (tres de cada cuatro) de las personas de más de 18 años que se encuentran unidas en una relación de pareja se declaró estar satisfecha con su vida amorosa, mientras que apenas 37.4 por ciento de las personas previamente unidas declaró lo mismo.

Datos divulgados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) a propósito del 14 de febrero señalan que, además, entre las personas en general mayores de 18 años que saben leer y escribir, 63.7 por ciento respondió que estaba satisfecha(o); 21.4, moderadamente satisfecha(o); 6.7, poco satisfecha(o), y 8.2, insatisfecha(o).

Además, de la población de 12 años y más que declaró convivir con familiares y amigos, 52.1 por ciento señaló que quisiera dedicarle más tiempo a su familia o amigos; 45.7 estaba conforme con el tiempo que les dedicó y 1.8 quisiera dedicarle menos tiempo.

En cuanto a la satisfacción que produjo la vida familiar por situación conyugal, la población unida declaró en mayor medida estar satisfecha (o) y muy satisfecha (o), con 64.5 y 26.5 por ciento respectivamente. La población previamente unida(o) tuvo el menor porcentaje en la categoría muy satisfecha(o), con 17.6.

501 mil matrimonios se registraron en 2023

Respecto a la vida social, 63.5 por ciento de las personas unidas dijeron sentirse satisfechas. Sin embargo, los niveles más altos de satisfacción en este rubro se encontraron entre la población soltera, con un 15.9 por ciento que se declaró muy satisfecho con su vida social.

El Inegi también presentó un panorama sociodemográfico de las parejas en México. En 2023, el país contaba con 99.9 millones de personas de 15 años y más, de las cuales 35.9 por ciento estaba casada y 19.1 por ciento vivía en unión libre. Entre las mujeres de 15 a 49 años unidas, 91.5 por ciento declaró que su pareja vive en el mismo hogar.

El informe señala que la educación influye en el número ideal de hijos. En las parejas donde ambos cónyuges no tienen escolaridad, el promedio ideal de hijos es de casi cuatro, mientras que, en parejas con estudios de nivel superior, baja a 2.1.