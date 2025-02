INE publica listas de candidaturas a elección judicial; aparecen nombres que declinaron participar

El Instituto Nacional Electoral (INE) hizo públicas las listas de los 4 mil 224 candidatos para los cargos a elección del proceso electoral del Poder Judicial, que recibió del Senado de la República; sin embargo, a menos de 24 horas de esta publicación, hay denuncias de irregularidades.

Una de las personas que denunció irregularidades fue la magistrada Lilia Mónica López Benítez, quien señaló que apareció en la lista aun cuando ella declinó del cargo.

En su publicación, la magistrada expuso que su nombre apareció en el listado de personas candidatas al Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), pese a su posición en contra de la reforma al Poder Judicial.

TE RECOMENDAMOS: Podrían prohibir el ingreso permanente al país Estados Unidos puede cancelar una visa por estas razones

“Hoy me entero de que el INE recibió por parte del Senado de México la relación de personas que contenderán en la elección extraordinaria de junio próximo. Para mi sorpresa, estoy incluida en esa lista, pese a que no me he postulado y, por el contrario, presenté mi declinación ante el Senado, lo cual le informé e informé al Consejo de la Judicatura Federal. Mi posición siempre ha sido clara: NO a la reforma, NI al desaseo que últimamente estamos presenciando”, compartió a través de su cuenta de X.

Hoy me entero que el @INEMexico recibió por parte del @senadomexicano la relación de personas que contenderán en la elección extraordinaria de junio próximo https://t.co/sbUe0VVpz5 Para mi sorpresa estoy incluida en esa lista, pese a que no me he postulado y, por el contrario,… pic.twitter.com/Ar4kBNPsAS — Lilia Mónica López Benítez (@LMonicaLopezB) February 17, 2025

A esto se sumó la magistrada de circuito y exmiembro del Comité de Evaluación del Poder Judicial, María Emilia Molina, quien agregó que en el puesto que aparece la magistrada no hay pase directo como se señala en la lista.

“Además, el tribunal de disciplina no podría tener ‘pase directo’ porque apenas se creará. En el listado dice que las personas actualmente integrantes del CJF están ‘en funciones’ en el de disciplina, lo que es no solo falso, sino imposible (están creando una paradoja en el tiempo)”.

“Además, el acuerdo del Senado decía que para tener el pase directo por estar en funciones debía hacerse la solicitud por parte de la persona juzgadora. Aquí el acuerdo”, compartió en sus redes sociales.

No tienen límites, como saben q la mayoría de personas juzgadoras decidimos NO participar en el proceso (con el dolor que eso significa) ahora pasan por encima de sus propios acuerdos y de la voluntad de c/u

Que alguien les avise que en este país sigue estando vigente el párrafo… https://t.co/4aNN202LBm — MARIA EMILIA MOLINA (@EMILIAMDLAP) February 17, 2025

cehr