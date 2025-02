Fernández Noroña defiende afiliación de Yunes a Morena; senadores de Oaxaca rechazan a Murat

Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, defendió la afiliación de Miguel Yunes Márquez a Morena y defendió que el voto del expanista definió la aprobación de la reforma al Poder Judicial.

Mientras que senadores de Morena, representantes del estado de Oaxaca, criticaron la afiliación de Alejandro Murat, pues consideraron que “representan lo que combatimos desde la izquierda en Oaxaca”.

Fernández Noroña recordó que “Morena es un movimiento muy amplio, que tiene desde la derecha hasta la izquierda; o sea, es un gran movimiento y puede siempre generarse polémica por diversos temas, no pasa nada”.

Dijo que en la bancada “Nosotros seguimos para adelante, la unidad de la fracción parlamentaria, del grupo parlamentario es muy sólida, y yo creo que la unidad del movimiento también”.

Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República. ı Foto: Cuartoscuro

Descartó que la afiliación del expanista Miguel Ángel Yunes Márquez pueda ser un factor de división en el bloque de la Cuarta Transformación en la Cámara alta; y recordó que, sin su voto, la reforma al Poder Judicial no hubiera sido posible.

“Yo sí insistiría que su aportación es evidente, ¿no? O sea, fue un parteaguas el momento el que él decide sumarse al movimiento. Sin ese voto no habría salido la reforma que dio cambio a la Constitución para la elección de las personas juzgadoras y las 14 reformas; o sea, es un mérito colectivo, pero su aportación es indiscutible, pues yo creo que se debe valorar en sus méritos”, aseguró.

Agregó que “cada quién se tiene que hacer cargo de su trayectoria. Como dicen, porque llega alguien a Morena ya se purifica; no, no, cada quién tiene que hacerse cargo de su trayectoria y se entiende que pueda generarse polémica”.

Ante los cuestionamientos de si buscará convencer a la gobernadora Rocío Nahle para desistir, respondió: No, no voy a convencer yo a nadie. A mí me parece que cada quien tiene su punto de vista y santas pascuas”, respondió.

Los senadores Adán Augusto, Miguel Ángel Yunes Márquez y Gerardo Fernández Noroña, ayer, en la Cámara alta. ı Foto: Especial

Se pronunció porque sean las instancias del partido las que resuelvan este asunto, pues consideró que “Han llevado el tema ahí, que las instancias resuelvan, ningún problema”, señaló.

El coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional en el Senado, Ricardo Anaya, ante la afiliación de Yunes Márquez a las filas morenistas, declaró que “nosotros le hemos dado la vuelta a ese capítulo, queremos ver para adelante, el grupo parlamentario está unido, está fuerte y aquí que cada quien se haga responsable de sus actos”.

Senadores de Oaxaca rechazan a Murat

Los senadores morenistas por Oaxaca, Alfonso Silva, Antonino Morales y Laura Estrada, advirtieron que sumar a Alejandro Murat a las filas de morena y corresponderles implica un “costo político”; además de que “significan un acto de traición a nuestros principios”.

“En el corto plazo el pueblo nos podría cobrar la afrenta y el costo-beneficio de sumar a estos personajes podrían ser contraproducentes”, aseguró Laura Estrada en conferencia de prensa.

Insistió en que “el legado de la familia Murat en Oaxaca, el apellido Murat es sinónimo de corrupción, ellos forman parte de una élite que durante décadas se dedicó a saquear Oaxaca, nos heredaron un estado endeudado y con un sistema de salud en ruinas”.

Explicó que “Acudiremos a ellos, esperaremos que la Comisión de Honor y Justicia haga una evaluación y tome una determinación que sea congruente con el sentir de nuestra militancia”.

Alejandro Murat. ı Foto: Captura de video

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT