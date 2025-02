No paran los choques por la elección

Y fue Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, el que dejó en claro que la Cámara alta ya cumplió con su tarea en la elección judicial, entregando la lista (de candidatos) al INE. Sin embargo, no perdonó las críticas hacia el órgano electoral, al asegurar que no está dispuesto a pelear, pero sí a aclarar las “inconsistencias”. Además, aludió a un “grupo maldoso” dentro del INE que, según él, está buscando crear problemas sin razón. Nos comentan que también aprovechó para apuntar contra Lilia Mónica López Benítez, integrante del Consejo de la Judicatura Federal, quien, según el senador, renunció a participar en el pase directo como magistrada, pero no aclaró que no aspiraba a algún otro cargo en ésta o en la elección del 2027, por lo que se refirió a ella como “una farsante”. Lilia Mónica López Benítez respondió a las acusaciones y señaló que nunca renunció al puesto que ostenta y que su escrito de octubre del 2024 dejó claro que no se presentaría a ninguna elección extraordinaria, ni en el 2025 ni en el 2027. Así los choques por la elección judicial.

TE RECOMENDAMOS: ROZONES Esperado espectáculo