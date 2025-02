Sheinbaum: No se aceptarán acciones extraterritoriales; EU puede llamar a cárteles como quiera

Frente a la declaración de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas por parte del gobierno de Donald Trump, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo advirtió que no se permitirán actividades “extraterritoriales” y adelantó que ya se analizan acciones adicionales para proteger la soberanía de México.

En ese marco, el titular de la Secretaría de Marina, el Almirante Raymundo Pedro Morales, señaló que entre los principios de las Fuerzas Armadas está el jamás subordinarse ante Estados Unidos.

La mandataria comentó que el Gobierno de Estados Unidos puede denominar a las bandas del crimen organizado como deseen y subrayó que México ha emprendido acciones para combatir las actividades ilícitas de estos grupos a los cuales negó defender.

“Que no haya confusión de que nosotros, lo que nosotros defendemos es la soberanía, ellos le pueden llamar como quieran, pero nosotros defendemos la soberanía. Si ese decreto tiene que ver con acciones extraterritoriales, esas no las aceptamos. Creemos que, si bien es cierto, es indispensable avanzar en investigaciones conjuntas”, respondió.

Sheinbaum Pardo señaló que la Ley de Seguridad Nacional establece las acciones permitidas y es bajo ésta como se actuará; por ello, recalcó, se analizan cambios para fortalecer la política de protección al país.

“La Ley de Seguridad Nacional está muy claro qué se puede hacer y qué no se puede hacer y estamos evaluando valorando que eh cuestiones adicionales para protección de nuestra soberanía. Porque lo que digamos, no se puede permitir es que hagan actividades que no son eh parte de la colaboración”, dijo.

Comentó que cuando fue Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, los indices delictivos se redujeron en más del 50 por ciento por medio de estrategias que hoy se replican a nivel nacional, enfocadas en la atención a las causas y el combate a la impunidad. En ese contexto, negó que se vaya a retomar un plan como el del expresidente Felipe Calderón de declarar la guerra al crimen organizado.

“Pero no es la propuesta de aquella época en donde decretaron una guerra. Lo he dicho en otras ocasiones: Guerra quiere decir permiso para matar en condiciones de excepción. Nosotros no. Nosotros queremos que se cumpla la ley. En aquella época no hubo nada de Estado de Derecho; hubo una guerra que se decretó en su propio territorio, que resultó además en más violencia”, enfatizó.

El almirante Raymundo Pedro Morales enunció los cuatro principios bajo los que se rigen las Fuerzas Armadas, entre los que se encuentra la coordinación más nunca la subordinación ante Estados Unidos.

“La tercera tiene que ver con la cooperación y nos y no la subordinación. Es decir, podemos trabajar juntos, podemos eh hacer operaciones con ayuda de ellos y de nosotros en diferentes ámbitos, pero jamás las fuerzas mexicanas se van a subordinar a los Estados Unidos”, dijo.

Comentó que los otros principios son el respeto irrenunciable a la soberanía nacional; la responsabilidad compartida, en cuanto a admitir que el problema es de ambos lados de la frontera, y el de confianza mutua, para que lo que se acuerde se cumpla y no se incurra en traición.

