Sin miedo a Trump; habrá buena relación, afirma Claudia Sheinbaum

"Tengo un pueblo que me respalda"

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró no tener miedo de su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, y se dijo confiada en que el diferendo actual se superará y ambos llegarán a una buena relación.

A pregunta directa de un reportero, durante la conferencia de este miércoles, sobre si tiene miedo de su homólogo estadounidense, Donald Trump, en el marco de la confrontación arancelaria que emprendió contra varios países, entre ellos México, Claudia Sheinbaum lo negó y aseguró sentir respaldo de la población para defender la soberanía nacional.

- ¿Tú no tienes miedo de Trump?, se le preguntó.

- “No. No. Tengo un pueblo que me respalda. Cuando uno obtiene la certeza y la convicción y sabe cuáles son sus principios, ¿por qué uno va a tener miedo?.. Hay en este momento diálogo. Y nosotros no vamos a permitir nunca que se vulnere la soberanía. Y si llegara a vulnerarse, hay un pueblo entero para defender a su patria”, respondió Sheinbaum Pardo.

Claudia Sheinbaum recordó que el trato entre el republicano y el expresidente Andrés Manuel López Obrador fue de respeto y estuvo antecedido por una disputa arancelaria, por lo que confió en que esta ocasión también se alcanzará una buena comunicación entre ambos.

“Hay historias muy difíciles. Yo pienso que la relación del presidente López Obrador con el presidente Trump fue un buen momento en la relación entre México y Estados Unidos, de mucho respeto del presidente Trump a México, después de momentos difíciles cuando quiso poner aranceles relacionados principalmente con el tema migratorio. Tiendo a pensar que va a haber una buena relación entre el presidente Trump y la Presidenta de México”, declaró Claudia Sheinbaum.

Como lo ha apuntado desde el inicio de su administración, dijo que su administración debe esforzarse por mantener una buena relación y continuar con las “pláticas”, en el marco de la relación comercial que los une, pero procurando la independencia y la soberanía del país.

“No nos vamos a ir a ningún lado, somos socios comerciales y tenemos que hacer el mayor esfuerzo posible para tener una buena relación. Por supuesto que está en la definición de ambos países en este momento estamos en un periodo de un proceso de pláticas, de negociación frente a esta decisión unilateral de la posibilidad de poner aranceles a México a pesar del tratado comercial que tenemos; nosotros tenemos que buscar hasta el límite de nuestra soberanía y de nuestros principios la mejor relación posible con los Estados Unidos porque somos socios comerciales, porque hay una gran integración económica y porque además viven 39 millones de mexicanos en Estados Unidos”, dijo Claudia Sheinbaum.

