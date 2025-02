Alertan sobre mezcla de fentanilo y xilacina

No se puede revertir una sobredosis: expertos

Especialistas médicos y forenses alertaron sobre el riesgo para la salud que representa la práctica que han adoptado recientemente los cárteles de la droga en Estados Unidos, que consiste en mezclar el fentanilo con xilacina, una sustancia sumamente tóxica, que se utiliza como anestésico para grandes animales, como caballos o incluso elefantes.

El pasado viernes, La Razón publicó que un estudio de la UNAM revela que los grupos de la delincuencia organizada están mezclando el fentanilo con otras sustancias, entre ellas la xilacina, un anestésico de uso veterinario.

Al respecto, el director del Servicio Médico Forense (Semefo) de Baja California, César Raúl González Vaca, señaló que se tiene información de que en EU se realizan mezclas de fentanilo con sustancias como la xilacina, lo que representa un gran riesgo para la salud del ser humano que la consume.

El Dato: La adulteración del fentanilo con la xilacina aumenta la euforia y la analgesia inducitdas, y reduce la frecuencia de las inyecciones, según estudios.

Explicó que cuando ocurre una sobredosis por esta sustancia no es posible detectarla, porque la persona simplemente se queda dormida y, aun si se descubriera que hay sobredosis, no hay forma de revertirla y el consumidor se muere.

“La xilacina es un narcótico muy peligroso, es un anestésico de uso veterinario, el cual están utilizando en los Estados Unidos, que lo mezclan para potencializar el efecto del fentanilo. Lo hace más adictivo, pero lo vuelve obviamente más letal también”, dijo el especialista, en entrevista con La Razón.

Insistió en que mezclar estas dos sustancias “es muy delicado; cuando se usa sólo el fentanilo, se puede revertir una sobredosis con la naloxona, pero ya con la combinación de la xilacina, al ser un anestésico, los duerme”.

“Actualmente nosotros no estamos haciendo estudios de xilacina porque no tenemos los reactivos para realizar eso. Entonces, pues ya vamos un paso atrás otra vez con los Estados Unidos porque, pues sí, el fentanilo, todo mundo trae y menciona el fentanilo, pero siento que ése ya no es el verdadero problema de salud, es la xilacina que, seguramente, si está en Estados Unidos, pues muy probablemente también, si lo buscamos, lo vamos a encontrar también en nuestros cadáveres”, aseguró.

El funcionario mencionó que el Semefo de Baja California realiza desde el 2022 un estudio para detectar fentanilo en los cadáveres, particularmente en Mexicali, y esto después se replicó en Tijuana, lo que sirve para dar un panorama del consumo de esta sustancia.

Especialistas explican qué es esta nueva sustancia usada por los cárteles ı Foto: La Razón

Desde junio del 2022 al 31 de enero de este 2005, dijo, se han realizado pruebas a cinco mil 34 cuerpos en ambas ciudades. Mencionó que en el 49 por ciento de los revisados en Mexicali sale positivo a alguna droga, y cerca del 20 por ciento en específico de fentanilo, mientras que en Tijuana, el 58 por ciento da positivo a alguna droga y el 11 por ciento específicamente a fentanilo.

González Vaca precisó que estas pruebas consisten en una tira reactiva que se utiliza para saber si el cuerpo tiene rastros de fentanilo, pero sólo es cualitativa, es decir, sólo sirve para saber si la persona consumió esta sustancia, pero no se puede conocer en qué cantidad.

Indicó que actualmente realizar este procedimiento cuesta un dólar por cuerpo, mientras que si se quisiera conocer en qué cantidad se consumió fentanilo, costaría 20 dólares.

El director del Semefo mencionó que hasta el momento, en ninguna otra entidad federativa se lleva a cabo un estudio sobre consumo de fentanilo, mientras que en Baja California se realiza a todo cadáver, sin importar las circunstancias de la muerte.

En tanto, el académico de la Facultad de Química de la UNAM, Carlos Rius Alonso, confirmó que hay un reciente problema por la mezcla de fentanilo con otras sustancias, en particular la xilacina.

El investigador apuntó: “La xilacina es un anestésico que principalmente se utiliza para animales grandes, caballos, elefantes, y ahora se ha estado utilizando también como una droga recreativa, al mezclarla con cualquier otra sustancia que afecta al sistema nervioso central, como con fentanilo, para producir una sensación de bienestar”.

Señaló que esto implica un grave riesgo para la salud, pues de por sí el consumo de fentanilo por sí solo puede ser mortal, pues basta con ingerir dos miligramos, es decir, como un grano de sal, para causar la muerte.

Comentó que el fentanilo es un gran negocio para los grupos delincuenciales porque una pequeña cantidad de este producto puede utilizarse para adulterar una gran cantidad de otras drogas, como la cocaína, la heroína o la morfina. Esto permite a los narcotraficantes reducir sus costos y aumentar sus beneficios. Por ejemplo, un kilo de fentanilo puede utilizarse para fabricar 10 millones de dosis de drogas adulteradas.

En abril del año pasado, especialistas de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (Conasama) de la Secretaría de Salud presentaron el Informe de la demanda y oferta de fentanilo en México: generalidades y situación actual.

El documento señala que, en México, en el 2023 se registraron 430 casos de atención por consumo de fentanilo.

Mientras que en 2022 fueron 333, los cuales se concentran en estados del norte del país como Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Sinaloa y Sonora, da a conocer.