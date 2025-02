Sheffield no se halla

Y el que nomás no se halla, nos comentan, es el senador Ricardo Sheffield. Y es que resulta que al legislador, quien juega en la bancada de Morena un rol si acaso secundario, de nueva cuenta le pareció correcto asumir una pretendida autoridad sobre temas de consumidores: armando videos y subiéndolos a las redes con esa temática, como ocurrió ayer. Ello a pesar de que desde al menos cinco meses dejó ese cargo para irse a la Cámara alta. Por lo pronto, nos hacen ver, no deja de llamar la atención que el nombre del guanajuatense sólo se mencione en temas que no le favorecen, como el rumor de que se iría a MC, ante el cual se apuró a decir que no es cierto. Sin embargo, fuentes cercanas a Morena nos dicen que cuando explote el mal manejo que dejó en Profeco, formalizará el arropo de los naranjas. En fin.

