Sale Julio Berdegué de Agricultura; entra en su lugar Columba López

Este viernes, Julio Berdegué Sacristán dejó el cargo como titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), el cual será ocupado a partir de este 1 de mayo por la ingeniera agrónoma Columba López Gutiérrez.

En un comunicado del Gobierno federal se notificó que Berdegué Sacristán continuará como funcionario federal, pero se desarrollará en otras tareas del campo vinculadas al ámbito internacional.

“La ingeniera Columba Jazmín López Gutiérrez fue designada como la nueva titular de la Sader por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en sustitución del doctor Julio Berdegué Sacristán, quien continuará apoyando al Gobierno de México asesorando y coordinando temas internacionales del campo y otras tareas estratégicas”, notificó la Federación.

TE RECOMENDAMOS: Pedirá información adicional FGR frena aval inmediato a pedido de detención de EU

Julio Berdegué, extitular de la Sader, en imagen de archivo. ı Foto: Especial

El Tip: Julio Berdegué felicitó a Columba López por el nombramiento y ofreció colaborar para que haya una “transición ejemplar”, así como desearle éxito en la nueva asignación.

Antes de su nueva asignación, Columba López se desempeñaba, desde marzo del año pasado, como la subsecretaria de Inclusión Productiva y Desarrollo Rural de la Secretaría de Bienestar.

La agrónoma formó parte en Sader como coordinadora general de Bienestar en el Campo, en 2025, y como coordinadora general de Operación Territorial, en 2024. De 2018 a 2024 encabezó la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural de la CDMX. Su nombramiento representa la llegada de la primera mujer en dirigir la política agrícola mexicana.

En su formación académica destaca como ingeniera agrónoma por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Xochimilco. Es agroecóloga, con más de 30 años de experiencia, y maestra en administración pública por el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP).

En una publicación en redes sociales, el extitular de la dependencia aclaró queformará parte del equipo para negociaciones en el exterior y agradeció a la mandataria: “Le doy gracias de la manera más sincera, por el honor de haber servido a México y a su pueblo como miembro de su gabinete y, en adelante, en su equipo en las negociaciones internacionales sectoriales”