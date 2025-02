Defensa: Sin indicios para afirmar espionaje con drones de Estados Unidos

El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Ricardo Trevilla Trejo, señaló que hasta ahora no hay indicios para confirmar que los drones estadounidenses han sobrevolado territorio mexicano hayan cometido espionaje.

Subrayó que las Fuerzas Armadas no pueden basar sus observaciones al respecto con suposiciones.

“Nosotros no nos podemos basar en suposiciones. Las Fuerzas Armadas mexicanas nos basamos en lo que establece la ley y la ley manifiesta muy claramente que debemos de hacer todo este tipo de afirmaciones o negaciones basados en hechos. No es que yo niegue o afirme los hechos, no hay ningún indicio de que hayan violando el espacio aéreo nacional” dijo.

- “¿Y sobre labores de espionaje tienen información, hechos contundentes que puedan confirmar o descartar que realicen actividades de espionaje?”, se le preguntó.

- “No hay ningún indicio al respecto”

El general reiteró que las operaciones realizadas hasta ahora se han llevado a cabo en el marco de los acuerdos bilaterales, que, recordó, vienen de años atrás e incluso a petición de México.

“Cuando se llega a requerir el apoyo con sobrevuelos por solicitud de nosotros, de las fuerzas armadas. Nosotros autorizamos y se especifica muy claramente el área de las rutas la información que es transmitida de inmediato a nosotros, muchas veces en tiempo real; es decir hay mucho control sobre ello”, sostuvo.

