Félix Salgado descarta competir en 2027 por la gubernatura de Guerrero

Félix Salgado Macedonio, senador de Morena, aseguró que no participará en las elecciones de 2027 por la gubernatura de Guerrero, en medio del debate por la implementación de la reforma contra el nepotismo aprobada el martes por el Senado de la República.

“Yo me espero”, afirmó sobre la entrada en vigor de la reforma en el 2030, y aseguró que consideraría aspirar a la gubernatura guerrerense “si llego vivo al 2033”.

“Yo me espero. Aunque entre en vigor en el 2030, yo me espero. (...) Ya que me quede más viejito para dar consejos. Si llego vivo al 2033, a lo mejor me animo”, dijo.

TE RECOMENDAMOS: En lo general Diputados aprueban dictamen de reforma a la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos

Ante medios de comunicación, reiteró que “¡hay toro!“, expresión que ha utilizado “desde siempre”, y con la que celebró el aplazamiento de la reforma contra el nepotismo hasta 2030.

“No hay impedimento legal”, dice Félix Salgado sobre eventual candidatura para Guerrero

Félix Salgado afirmó que, por él, “no hay problema” que se implemente la reforma en contra del nepotismo; sin embargo, advirtió que se podría “atrancar“ durante el proceso legislativo.

“... si en Cámara de Diputados le hacen modificaciones o la rechazan, aquí se atranca otra vez y todo queda como está ahorita”, advirtió.

Ante los cuestionamientos sobre si se descartaría como candidato para Guerrero, estado que actualmente gobierna su hija, Evelyn Salgado Pineda, comentó que no: “Yo puedo ser cuando se me antoje, si quiero, porque no hay impedimento legal. La Constitución no me lo prohíbe”, comentó; no obstante, reconoció que “sí se ve mal”.

“Vamos a esperar, porque es importante escuchar la voz del pueblo, lo que dice el pueblo. Venirse a reelegirse se ve mal”, comentó.

¿En qué consiste la reforma para prohibir el nepotismo?

Las reformas constitucionales aprobadas el martes pasado prohíben la reelección, a fin de evitar que una persona se mantenga consecutivamente en el ejercicio de un cargo de elección popular.

En cuanto al nepotismo electoral, la iniciativa de la Presidenta Claudia Sheinbaum plantea prohibir que familiares de personas que obtuvieron un cargo por voto popular sucedan a éste de manera inmediata.

“... la prohibición expresa de que ningún familiar pueda suceder de manera inmediata a otro tratándose de un puesto de elección popular, es decir, no al nepotismo”, anunció la primera mandataria.

Tras la aprobación de las reformas en el Senado de la República, el proyecto será remitido a la Cámara de Diputados.

cehr