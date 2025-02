Mi posición sigue siendo que debería aprobarse para el 2027: Sheinbaum sobre reforma contra el nepotismo

La Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, reafirmó este miércoles que la reforma que envió en contra del nepotismo debería quedar para aplicarse desde 2027, como lo planteó en origen, y no hasta 2030, como ayer lo aprobó el Senado, por lo que espera que esto pueda corregirse en la discusión de la misma que ahora corresponderá a la Cámara de Diputados.

“Yo la mandé (para) 2027, y mi posición sigue siendo que debería aprobarse para el 2027”, dijo en conferencia desde Palacio Nacional.

“Entonces, espero que se respete para el 27, pero creo que lo importante para las y los mexicanos es que a partir del 2030, pues sí ya ahora sí es constitucional, de que no puede haber familiares que en el periodo inmediato tengan un cargo de elección popular”, declaró.

Al exponerse que dicha modificación fue hecha a solicitud de la bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) porque el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, pretende que su esposa se convierta en candidata a la gubernatura en 2027, según reveló el presidente de la Cámara alta, Gerardo Fernández Noroña, la mandataria refirió que esto será contraproducente para dicho partido porque la gente no lo verá bien.

“No sé si la razón de los otros partidos políticos tenga que ver con el gobernador de San Luis Potosí. Lo que es cierto es que no creo que el pueblo, ni el de San Luis Potosí, ni de ningún estado de la República ni de la Ciudad de México le guste que haya, que se deje como candidato a un familiar. Si presentamos la propuesta fue justamente por eso. Entonces, si hay alguien pretende dejar a un familiar o que sea un familiar quien va a ser el candidato o candidata, lo va a ver muy mal la gente”, enfatizó.

Dada esta situación, negó que Morena haya cedido a presiones de la bancada pevemista, sino que se tomaron acuerdos para que, de una u otra forma, esta reforma pudiera quedar en la Constitución, porque “a veces no es lo que se desea, sino lo que puede ser”.

“Hay una alianza del movimiento al que pertenezco de tres partidos políticos. Entonces, lo que buscan es que se apruebe una reforma; si no la aprueban, entonces buscan un esquema en donde pueda quedar aprobada… Si hay partidos que deciden que no la van a aprobar a menos que diga 2030, pues la otra es que no se hubiera aprobado, entonces, finalmente los senadores de Morena dicen: ‘Bueno, pues vámonos al 2030 para que quede en la Constitución’”, comentó.

Dijo esperar que, por lo menos, el partido del que ella emana, Morena, no coloque familiares en la próxima elección federal, pues recordó que esto además es parte de los estatutos del mismo.

