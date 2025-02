Homicidios caen 28.7%; y van 13 mil detenidos

Como resultado del plan de seguridad implementado por el Gobierno federal, la incidencia de homicidios dolosos en el país ha disminuido 28.7 por ciento entre el 2018 y el 2025, expuso ayer la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa Franco.

Al rendir el informe de seguridad, detalló que, de acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el SESNSP y datos que aportan las Fiscalías estatales, el promedio diario de víctimas de este ilícito pasó de 100.5 registradas en 2018 a 71.6 en lo que va de este año, con datos preliminares hasta el 24 de febrero.

Desde que inició el sexenio el 1 de octubre del 2024, el promedio diario de asesinatos cayó 24.9 por ciento, al pasar de 86.9 en aquel mes a 65.2 en febrero.

TE RECOMENDAMOS: Pide no caer en presiones Soto llama a no ceder a presión en elección al PJ

El Dato: Guanajuato cerró el 2024 como la entidad con más homicidios dolosos, con 2 mil 553 homicidios dolosos; y en enero registró 237 carpetas de investigación.

En estos 24 días del mes, destacó que el 54.37 por ciento de los homicidios se concentran en siete estados del país: Guanajuato, con 15.4 por ciento; Estado de México, 7.5 por ciento; Baja California, con 6.7 por ciento; Sinaloa, con 6.6 por ciento; Michoacán, con 6.5 por ciento; Tabasco, con 5.7 por ciento, y Sonora, con 5.7 por ciento.

“Destaca Guanajuato, en donde han ocurrido el 15.4 de estos homicidios; esto es el doble de homicidios registrados por el segundo lugar, que es el Estado de México, en donde se han registrado el 7.5 por ciento del total”, dijo.

Respecto al reporte presentado el pasado 11 de febrero, los estados que ingresaron a este top 7 de lugares con más homicidios fueron Sonora y Tabasco, mientras que los que salieron fueron Chihuahua y Jalisco, que la ocasión anterior concentraron 6.4 y 5.2 por ciento, respectivamente.

Al referirse a estos datos, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo resaltó que, aunque aún faltan días para que termine el mes, se prevé que la reducción sea de 10 homicidios por día.

“Nada más para recalcar, resaltar: la primera gráfica que presenta Marcela son cifras preliminares al 24 de febrero. Recuerden que tiene que cerrar febrero, la semana que falta, o de aquí al viernes; y, por otro lado, siempre hay un ajuste, 10 días después que se revisan los datos de cada fiscalía. Pero a los datos de hoy, si tomamos en cuenta el promedio de víctimas de homicidio doloso por año, tenemos una reducción del 28.7 por ciento del 2018 a la fecha. Y del cierre de 2024 al 2025, obviamente, son mes y medio, y con las cifras preliminares, una reducción prácticamente de 10 homicidios diarios menos, que es una cifra muy importante del logro del Gabinete de Seguridad”, dijo.

Al presentar el informe de Cero Impunidad, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, detalló que a la fecha han sido detenidas 13 mil 139 personas; además, se han decomisado seis mil 582 armas de fuego y 112.8 toneladas de drogas, entre las cuales fueron incautadas un millón 324 mil 924 pastillas de fentanilo.

Atención a las causas, prioridad: Rosa Icela

Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), aseguró que para el Gobierno encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum es prioridad la atención a las causas que generan violencia en el país.

Al presentar los avances de uno de los ejes de la Estrategia Nacional de Seguridad, explicó que para construir la paz, se debe permanecer en el territorio y lograr identificar las problemáticas a las que las familias mexicanas se enfrentan, e incorporar a sus integrantes a los distintos programas y servicios gubernamentales.

“Parte importante de atención a las causas es la implementación de todos los programas sociales; sobre todo, aquellos que van dirigidos a la población más desprotegida”, dijo Rodríguez durante la conferencia matutina este martes.

Destacó que, de diciembre a la fecha, se han llevado a cabo más de 65 mil visitas en 73 colonias de municipios prioritarios con mayor incidencia delictiva y rezago, en particular en Guanajuato, Baja California, Tabasco, Estado de México, Guerrero, Chiapas y Michoacán.

“Si una persona requiere, por ejemplo, atención médica, hay que canalizarla a este servicio; si un joven no estudia o no ha encontrado oportunidades de empleo, hay que incorporarlo a Jóvenes Construyendo el Futuro; y si un niño no va a la escuela, pues tiene que ir a la escuela con apoyo de su familia”, detalló.

Además, señaló, mediante 73 Ferias de Paz, en 10 municipios de siete estados, se acercaron a la población servicios, programas, apoyos, salud, deporte, cultura.

Agregó que también se han otorgado más de 373 mil atenciones de salud, cultura, asesoría y activación física; se integraron 91 Comités de Paz para garantizar en las colonias y comunidades la permanencia y continuidad de esta estrategia.

Sobre la campaña preventiva “Aléjate de las Drogas, el Fentanilo te Mata”, señaló que se distribuyen trípticos y carteles en cada colonia, y se imparten pláticas.

Como parte de la estrategia, también se trabaja en las 32 Mesas de Paz Estatales y 266 Regionales, que llevan a cabo jornadas de paz en todo el país. Con todas estas acciones, se han logrado 609 mil atenciones de los tres órdenes de gobierno; se han organizado un total de 848 jornadas de paz, Ferias de Paz, y se integraron 91 Comités de Paz.

Asimismo, señaló que, por instrucción de la Presidenta, se continúa con la acción “Sí al Desarme, sí a la Paz”, que a la fecha ha permitido intercambiar 498 armas cortas; 122 armas largas; 77 granadas y más de 13 mil cartuchos útiles desde el 10 de enero a la fecha.