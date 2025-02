Sergio Ramírez se desvincula del caso de ‘El Mayo’ Zambada; niega vínculos con Sheinbaum

El abogado Sergio Ramírez, vinculado a Juan Pablo Penilla, abogado de Ismael “El Mayo” Zambada, se desvinculó del caso y aseguró no tener conocimiento del proceso que sigue el exlíder del cártel de Sinaloa, además, dijo que se ha mantenido “cerca” del movimiento desde antes de 2018.

“Quiero puntualizar que no conozco personalmente a la doctora Claudia Sheinbaum. Nunca he tenido una conversación con ella. La he visto en eventos de Morena porque he estado cercano al movimiento desde antes del 2018, pero como abogado y asesor”, aseguró en entrevista con Milenio noticias.

Sergio Ramírez ha sido señalado como socio de Juan Pablo Penilla y director general del despacho que asesora a Zambada; sin embargo, aseguró que desde hace tiempo ya no sostiene una estrecha relación laboral con quienes sí llevan el caso de “El Mayo” Zambada.

El director del despacho que defiende a "El Mayo Zambada" el abogado Sergio Arturo Ramírez Muñoz, fue o sigue siendo militante de morena.

“Sobre el tema de Ismael Zambada, me enteré el sábado en la mañana. Fue cuando vi que Anabel (Hernández) lo mencionó en su estilo, que, francamente, es de muy bajo nivel”, además agregó que “de repente me estaban señalando como socio de una persona y, por ese solo hecho, me vinculaban con alguien con quien no tengo ninguna relación, ni en lo personal ni en lo profesional”.

Sergio Mayer se desvincula de Sergio Ramírez

Este martes, el diputado morenista Sergio Mayer, se desvinculó de Sergio Ramírez, cuando en legislaturas pasadas fue suplente del también actor.

“Hasta ahorita, la única persona que ha declarado que no me conocía, pero que trabajaba conmigo, es Sergio. Fuera de él, no he visto a nadie más negarme. Yo no voy a negar a mis amistades, no tengo nada que esconder. El factor toral es que nunca he tenido contacto con Andrés Manuel López Obrador, ni con su gabinete de seguridad, ni con la doctora Claudia Sheinbaum”, aseguró.

Aseguró que militó en el Movimiento de Regeneración Nacional, con la intención de “asesorar jurídicamente a algunos diputados en la construcción de modelos de justicia transicional y paz. Es un tema que ha sucedido en otros países, como Uruguay, España y Colombia”.

Respecto a las críticas provenientes de los miembros del Partido Acción Nacional (PAN), comentó que antes había diálogos ocultos.

“El diálogo antes era por debajo de la mesa. Triana y todos los que están hablando mal de mí que son panistas, es porque antes sí había muchos acuerdos por debajo de la mesa con el crimen organizado”, dijo.

