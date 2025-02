México acelera en decomiso de droga, capturas, extradiciones…

Como muestra de la cooperación entre México y Estados Unidos en el combate al crimen, de cara a la negociación con la administración de Trump, el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum aceleró el paso en el reforzamiento de la seguridad transfronteriza en las últimas tres semanas.

Como resultado, se obtuvo un incremento del 100 por ciento en la incautación de fentanilo y del 200 por ciento de drogas en general; del seis por ciento en la cantidad de presuntos delincuentes detenidos y con un récord histórico de 11 extradiciones de personas buscadas por la justicia estadounidense.

El Dato: Ayer, en un operativo coordinado, se aseguraron 9 laboratorios dedicados a la producción de drogas sintéticas en los municipios de Culiacán, Cosalá y Mocorito.

Más allá de los 10 mil elementos de la Guardia Nacional (GN) que reforzaron la vigilancia fronteriza, como parte del acuerdo entre ambos países para atajar la imposición de tarifas arancelarias previstas por el Gobierno estadounidense, la cantidad de fentanilo asegurado pasó de un promedio diario de 1.43 kilos en los seis días posteriores a la firma del convenio (del 5 al 10 de febrero) a 2.88 kilos en promedio cada día en los 19 días siguientes a dicho pacto (del 5 al 23 de febrero).

En el mismo sentido, la suma de droga decomisada pasó de 207 kilos cada día a 624 kilos en los mismos periodos, mientras que la cantidad de personas detenidas transitó de 37 a 39.2, en promedio.

De manera simultánea, jurídicamente también se dio impulso a las extradiciones de personas requeridas por la justicia de Estados Unidos. De hecho, en apenas una semana, en una cifra sin precedentes fueron enviados a ese país 11 fugitivos, de los cuales ocho son de alto perfil.

“Salvando el tema de los amparos contra las extradiciones, la semana pasada hicimos 11 extradiciones. No se había hecho nunca en la historia de México. Uno de ellos es un delincuente muy violento”, subrayó este martes el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, en la conferencia de la Presidenta Sheinbaum.

Evolución del promedio diario de acciones en la primera semana y en las tres semanas posteriores al acuerdo con EU. ı Foto: La Razón

Entre las ocho personas extraditadas de alto perfil están Osvaldo Coronel Fernández, acusado de tráfico de personas, y Rafael Contreras, acusado de tráfico de drogas y lavado de dinero; Eduardo Ravelo, El Tablas, y Enrique Guajardo López, Kiki, acusados de tráfico de drogas.

También figura en la lista Raúl Saucedo-Huipio, sobre quien también pesan acusaciones por tráfico de personas. Jesús Ricardo Patrón Sánchez, El H-3, quien fue operador del cártel de los Beltrán Leyva, también fue entregado para enfrentar cargos por narcotráfico, posesión de armas de fuego y lavado de dinero.

En el marco del Operativo Frontera Norte, que se implementó para evitar la imposición del 25 por ciento de aranceles a los productos mexicanos, Sinaloa se ha convertido en el epicentro de los operativos de inteligencia para debilitar la estructura criminal del Cártel del Pacífico o de Sinaloa, principalmente a la facción denominada como Los Chapitos, liderada por Iván Archivaldo Guzmán Salazar.

En diversas acciones militares en Culiacán, Sinaloa, han sido capturados varios operadores financieros y de seguridad, incluyendo figuras de alto perfil de este grupo criminal.

Una de las detenciones más significativas se dio el pasado 8 de febrero, en medio de un fuerte operativo, fue cuando Mauro Alberto Núñez Ojeda, El Jando, piloto y operador clave de los hijos de El Chapo, fue aprehendido.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), El Jando era el hombre de confianza de Iván Archivaldo Guzmán y uno de los principales generadores de violencia en diversas regiones de Durango.

No obstante, para Eduardo Rosales, especialista en materia de seguridad, el problema de las drogas no ha disminuido. “Lo real es que no se ha frenado ni la producción de drogas en México, ni la ‘exportación’ de las mismas a Estados Unidos”, dijo.

En entrevista con el periodista Javier Solórzano en el programa Al Mediodía con Solórzano, que se transmite por el canal de YouTube de La Razón, consideró que la administración mexicana no aprovechó el tiempo para concretar un plan de cooperación que corrigiera los puntos débiles en cuanto a seguridad.

Respecto a la reunión que sostendrá este jueves el Gabinete de Seguridad de nuestra nación con autoridades de aquel país, consideró que llegarán con una presión “fuerte”.

“Ya estamos en este momento, a horas literalmente de la reunión; entonces, este Gabinete de Seguridad de México llega con la pistola del señor Trump en el estómago y contra la pared”, mencionó.

El especialista recalcó que, finalmente, esto es un problema que se arrastra años atrás y que resulta casi imposible revertir en unos meses que lleva el nuevo Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

“En años anteriores se dejó crecer el monstruo, el leviatán de los cárteles de las drogas y, ahora, en unos cuantos días que lleva la Presidenta, evidentemente esto no se puede ni siquiera controlar o revertir. Eso es una tarea de largo plazo”, recalcó Eduardo Rosales.

Algunas de las personas de alto perfil extraditadas al país vecino. ı Foto: La Razón

Gabinete de seguridad viaja a EU

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México salió este miércoles rumbo a Estados Unidos para reunirse con el secretario de Estado de aquel país, Marco Rubio, en el marco de la pausa arancelaria contra mercancías nacionales y que se prorrogó por medio de la búsqueda de acuerdos y coordinación para atender problemáticas en ambos lados de la frontera.

“Tienen mañana (hoy) una reunión… Han estado trabajando estos últimos días para la comunicación que ha estado habiendo entre Estados Unidos y México, para buscar cerrar el acuerdo de coordinación en el marco de nuestras soberanías”, señaló la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Durante su conferencia matutina de ayer, anunció que la reunión se llevará a cabo en Washington y a ésta acudirá el gabinete involucrado en la materia, con excepción de la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez.

Es así que acudirán al encuentro el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch; el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente; secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo; el secretario de Marina, Raymundo Morales, y el titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero.

