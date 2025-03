El absurdo en Colima

En donde de plano se presenta una situación que raya en lo absurdo es en Colima, un estado azotado por el desabasto de medicamentos y la carencia de equipo médico, en donde la gobernadora, Indira Vizcaíno, se da el lujo de no ejercer casi la mitad de un fondo que le entregó la Federación en el 2023. La administración estatal recibió 181 millones 984 mil 900 pesos y no gastó 81 millones 893 mil 205 pesos, equivalentes al 45.2 por ciento de lo transferido. Pero además, de los recursos que sí ejerció, el Gobierno de Indira no comprobó el ejercicio de 22 millones 623 mil 233 pesos. En Colima reportan un desabasto de 52 por ciento de medicamentos en hospitales, mientras que en muchas clínicas los médicos deben llevar su propio instrumental y las enfermeras hacen rifas para comprar material de curación. El pasado 11 de febrero, doña Indira responsabilizó al personal de salud de la situación. Ahora sabemos que las causas podrían estar por otro lado. Uf.

