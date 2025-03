Y les gusta polarizar

Y a propósito de este tipo de acciones con las que integrantes de grupos políticos pretenden desacreditar a administraciones estatales —por el simple hecho de emanar de un partido distinto al oficial—, no ha faltado quien lamente que siga habiendo, a pesar de los ejemplos del pasado, quien busque el choque y la polarización. Cuestionan que faltando tanto tiempo para que haya competencias político-electorales, se busque afectar a los rivales, en vez de aportar trabajo en equipo para atender los problemas que afectan a todos. Ha quedado claro, se comentó en algunos espacios, que polarizar provoca que las energías se desperdicien en batallas sin sentido, cuando lo ideal sería que cada fuerza, desde su trinchera, pusiera lo que le toca para resolver los asuntos apremiantes o por lo menos no estorbara. Pero no, ahí andan y ahí seguirán, para mal, los que tienen su principal aliciente en dividir.

