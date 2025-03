8M: Vallas en Palacio Nacional son de protección y para evitar confrontación, afirma Sheinbaum

Luego de que Palacio Nacional amaneciera con vallas. con plataformas de más de tres metros, a unos días de la marcha en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, defendió su colocación al asegurar que fue por motivos de protección de las manifestantes que acudirán a movilizarse este sábado.

Claudia Sheinbaum también comentó que si no se colocan las vallas, entonces se tendrían que desplegar mujeres policías que podrían resultar lesionadas a causa de las formas de protesta que algunos grupos realizan.

“Llegamos todas. Todas llegamos. El problema es que cuando quieren quemar la puerta de Palacio Nacional, pues hay que proteger, porque la otra opción sería poner mujeres policías y entonces sí, ahí sí no llegamos todas. Entonces las vallas son de protección para ellas incluso, aquellos grupos que toman la decisión de utilizar métodos con objetos peligrosos. Entonces es para ello, para proteger a quien usa esos objetos para proteger a las policías porque la Ciudad de México”, declaró esta mañana la Presidenta de México.

Claudia Sheinbaum recordó que en años anteriores se llegó a registrar una confrontación entre manifestantes y oficiales, lo cual se buscará evitar.

“Se pone una valla para evitar que haya esta posible confrontación o heridas de las mujeres. Recuerdan aquella vez que no hubo vallas y que quemaron prácticamente a las mujeres policías. Que por qué a las mujeres policías, además, o sea, ellas por qué van a tener que vivir una situación de ser víctimas frente a una agresión como esta”, dijo la Presidenta de México.

Claudia Sheinbaum negó que se trate de proteger más a monumentos que a las mujeres, pues recordó que entre sus primeras acciones como mandataria federal estuvo la reforma para garantizar los derechos y fortalecer la protección de este sector desde las leyes.

En otro punto, la mandataria descartó lanzar una serie sobre su propia vida, pues reiteró que no es un mérito personal el haber llegado al cargo que hoy ocupa.

“No, no, no. Hay muchas personas muy interesantes en México como para hacer una serie. No es mi interés, no es un asunto personal, no es eh reivindicar a una persona. Por eso para mí es muy importante cuando digo llegamos todas”, dijo.

