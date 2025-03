Exigen mayor castigo contra violencia vicaria

La violencia vicaria es uno de los tipos de agresión más comunes en contra de las mujeres. De acuerdo con activistas, 53 por ciento de la función judicial en el país está vinculado a temas de violencia doméstica y, de éstos, 97 por ciento fueron promovidos por mujeres, aunque consideraron que no tiene una penalidad adecuada, por lo que demandaron endurecerla.

En entrevista con La Razón, la vocera del colectivo 992, Ingrid Tapia, sostuvo que el sistema legal actual no aborda adecuadamente la violencia contra las mujeres y los niños, y citó el alto número de niños asesinados por sus padres y la baja tasa de cumplimiento de las órdenes de manutención infantil.

EL Dato: En diciembre, la consejería jurídica del Ejecutivo federal, llamó a los congresos estatales y a los gobiernos locales a que garanticen la protección de las mujeres.

“En el 97 por ciento de los casos, el agresor es el padre. Esto es gravísimo, porque el único estudio que ha habido de maltrato infantil y violencia doméstica combinado dice que el Instituto Nacional de las Mujeres en 2019, te da un saldo en México de 88 mil niños muertos entre el año 2009 y el año 2019, en manos de sus propios padres o de sus padrastros”, explicó.

TE RECOMENDAMOS: Reitera gravámenes a México Trump exige un mayor compromiso antidrogas

La activista señaló que están solicitando a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que reconozca el derecho de cada mujer a proteger a sus hijos y a ella de cualquier daño, e hizo un llamado a cambiar la ley para convertir la violencia contra las mujeres y los niños en un delito más grave y garantizar que las víctimas estén protegidas de sus abusadores.

La abogada Vianey Martin del Campo Vera, especialista en derecho penal, consideró que “la violencia vicaria no opera de manera aislada, sino en concatenación con otras violencias que dañan y que van desde la psicológica y física-económica y, de manera reiterada, patrimonial, para quienes la ejercen; todo se basa en chantajes”.

Leyes que en diciembre pasado el Ejecutivo federal buscó reformar y adicionar disposiciones. ı Foto: La Razón

La penalista apuntó que en procesos de separación o divorcio el hombre tiende a perder el control o el poder, es decir, lograr que la persona con la que había un vínculo afectivo actúe o responda de cierta manera. Entonces utiliza a los hijos e hijas como medio para saber de la madre, para seguir manipulándola, para denostarla o hacer que se angustie.

“Creo que legalmente hay muchos vicios; los jueces no consideran que si la madre sufrió violencia, él no va a dejar de ser violento con los hijos; incluso, la mayoría de los hombres cambian su comportamiento con el juez, dicen que la madre manipula a los hijos, cuando no se dan cuenta de que ellos no han querido generar un verdadero vínculo con los hijos, ya que están acostumbrados a que generalmente una tía, la mamá, la abuela, les resuelva sus temas emocionales”, indicó.

EL Tip: Integrantes del colectivo Caso 992 salieron a protestar en febrero para que la SCJN obligue al Estado a proteger a las madres y a sus hijos que sufren violencia vicaria.

La litigante dijo que la violencia vicaria también se manifiesta si el padre ignora a la madre en su función de tal, no cuida a los menores de forma adecuada, les maltrata o no les atiende con el objetivo de que la mamá se dé cuenta y lo contacte para convencerlo de cumplir con sus obligaciones; además, aseguró que es muy común que “se inventen cosas sobre la madre en los círculos más cercanos”.

Agregó: “Él puede ejercer violencia económica, por ejemplo, no proporcionando los alimentos o materiales escolares. También, limitando la pensión, si la hay, a lo asignado por las juezas y jueces que, en la mayoría de los casos, es insuficiente, o en el peor de los casos creen que con lo que se les fija, ya no deben dar nada más, porque para ellos, la mayoría dice que ‘ya es mucho’, pero en ese sentido la madre da más del cincuenta por ciento; entonces ellas, para evitar conflicto, terminan aceptando”.

La abogada insistió en que, en ese sentido, el maltratador piensa que al “no dar a la madre de los niños”, está haciéndola pagar por algo que está en su imaginario, pero en realidad también termina violentando a las y los menores.

Rocío Vázquez, psicóloga infantil, expuso que la violencia vicaria provoca graves efectos psicológicos tanto en las mujeres como en los hijos e hijas, quienes se ven afectados “en su fuero más profundo” porque se daña la figura de referencia materna.

“Esto produce una alteración de la imagen, de los pensamientos, de las emociones y de los afectos que tienen respecto a la madre, pudiendo llegar a romper el vínculo de apego.

“Las mujeres reviven el maltrato a través de sus hijas. Experimentan, en segundo lugar, un cuestionamiento, unas amenazas y una agresividad que ya han vivido directamente con su maltratador. Al mismo tiempo, empatizan con sus hijos e hijas, reconociéndolos como víctimas de la manipulación del maltratador, llevándolos a protegerlos aún más”, agregó.