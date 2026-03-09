PAN pide a Hacienda informar sobre decomisos, detenidos y pérdidas por huachicol fiscal

El diputado federal del PAN, Daniel Chimal García, solicitó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informar al Congreso sobre los resultados de las acciones emprendidas contra el llamado huachicol fiscal, así como detallar el número de decomisos, detenidos y el impacto económico que este delito ha causado al erario.

El legislador pidió al titular de Hacienda, Edgar Amador Zamora, transparentar los avances en el combate al mercado ilícito de combustibles, al advertir que este delito continúa operando “ante los ojos del Estado”.

Chimal García señaló que la dependencia no debe ser omisa ni cómplice frente a estas prácticas ilegales, que en algunos casos —afirmó— han involucrado a funcionarios federales, incluidos altos mandos de la Armada de México.

“Pese a que existen amplios operativos e información sobre avances en esta lucha contra este flagelo, es un cáncer que no se ha podido desterrar y eso lastima a nuestras finanzas”, sostuvo.

De acuerdo con información de Petróleos Mexicanos, las pérdidas derivadas del robo de combustible han tenido un impacto directo en las finanzas públicas de hasta 14.4 por ciento.

Además, el legislador indicó que datos oficiales reportaron que durante 2025 las pérdidas por este delito ascendieron a 23 mil 491 millones de pesos.

El diputado panista criticó que, a su juicio, no se observa una estrategia contundente para combatir el mercado ilícito de combustible.

“No se ve un combate frontal al mercado ilícito de combustible. No hay acciones fuertes ni sólidas, únicamente vemos actos mediáticos para la foto del Gobierno”, expresó.

Chimal García consideró necesario conocer con mayor precisión la dimensión del problema para que desde la Cámara de Diputados se puedan impulsar medidas que fortalezcan las acciones de las autoridades.

En ese sentido, planteó que la información solicitada permitiría aportar más herramientas tanto a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana como a las Fuerzas Armadas para contener este delito.

