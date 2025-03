Llamada entre Trump y Trudeau termina mal

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump ,y el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, conversaron ayer sobre la imposición de aranceles. En una llamada que duró alrededor de 50 minutos, el mandatario estadounidense no se mostró convencido de eliminar las tarifas por lo que, de acuerdo con AP, un funcionario canadiense aseguró que si EU las mantiene, Canadá no eliminará las medidas espejo.

Durante la llamada telefónica, el presidente estadounidense dijo que el Gobierno canadiense no había hecho lo suficiente para frenar el contrabando de fentanilo hacia su nación y no veía como opción cancelar las tarifas.

Además, a través de la red social Truth Social, el mandatario de EU aseguró que Trudeau dijo que en 30 días la problemática mejoró, pero insistió en que no había sido “lo suficientemente bueno”.

“¡La llamada terminó de una manera “algo” amigable! No pudo decirme cuándo se llevarán a cabo las elecciones canadienses, lo que me hizo sentir curiosidad, como ¿qué está pasando aquí? Entonces me di cuenta de que está tratando de usar este problema para mantenerse en el poder. ¡Buena suerte, Justin!”, agregó en su post Donald Trump.

Por su parte, el ministro de Finanzas de Canadá, Dominic LeBlanc, aseguró que a su gobierno le interesa que se eliminen los aranceles que impuso Trump. “No nos interesa llegar a un acuerdo y lograr una reducción de los aranceles”, sentenció.

Mientras que el primer ministro de Ontario, Doug Ford, sostuvo: “aranceles cero o nada”, y subrayó que la amenaza no la inició Canadá, sino que fue Estados Unidos quien decidió iniciar una guerra comercial. “Nos mantendremos firmes”, añadió Ford.

No obstante, antes de la llamada entre los mandatarios de ambos países, el secretario de Comercio de EU, Howard Lutnick, dijo que Trump podría forjar exenciones para automóviles u otros productos. “Habrá algunas categorías que quedarán fuera. Bien podrían ser automóviles. También podrían ser otras”, informó el funcionario.

10% el arancel que impuso a productos energéticos de Canadá

Ante la OMC. El gobierno canadiense presentó una reclamación ante la Organización Mundial de Comercio (OMC) por las medidas arancelarias de 25 y 10 por ciento que fijó ayer el presidente Donald Trump a las importaciones desde Canadá.

“Canadá ha solicitado la celebración de consultas con Estados Unidos en el marco del procedimiento de solución de diferencias de la OMC en relación con las nuevas medidas arancelarias aplicadas por los Estados Unidos a las mercancías originarias de Canadá. La solicitud se distribuyó a los miembros de la OMC el 5 de marzo”, indicó el organismo de comercio a través de su sitio web.

El gobierno que encabeza Justin Trudeau asegura que las tarifas ad valorem de 25 por ciento para las mercancías no energéticas y de 10 por ciento para la energía cuyo origen es Canadá, “son incompatibles con el GATT de 1994”.