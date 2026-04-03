Condenan con 12 años a traficante de 52 migrantes

Un tribunal federal impuso 12 años de prisión y una multa superior a 814 mil pesos a José Eduardo García Gutiérrez, responsable de trasladar de forma ilegal a 52 personas extranjeras en una carretera de Sonora, entre ellas 20 menores de edad. El caso exhibe la magnitud del tráfico de personas en rutas del noroeste del país.

La detención ocurrió en 2024, en el kilómetro 98+200 del tramo Ciudad Obregón–Guaymas, sobre la carretera federal México 15, donde elementos de la Guardia Nacional interceptaron el vehículo en el que viajaban las personas migrantes sin documentos que acreditaran su estancia legal en el país.

Según la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR), el ahora sentenciado transportaba a un grupo compuesto por 47 ciudadanos de Guatemala, tres de Honduras y dos de Nicaragua. Las autoridades destacaron que una parte significativa del contingente correspondía a menores, lo que agrava el delito.

Condenan a 12 años a traficante de migrantes ı Foto: FGR

El imputado quedó a disposición del Ministerio Público Federal en Sonora, instancia que integró la carpeta con pruebas suficientes para sustentar la acusación ante el Poder Judicial.

El órgano jurisdiccional determinó su responsabilidad penal por violaciones a la Ley de Migración en la modalidad de traslado de personas extranjeras.

El fallo incluyó, además de la pena privativa de libertad, una sanción económica de 814 mil 275 pesos. La resolución forma parte de los procesos judiciales que buscan frenar las redes de tráfico humano en corredores carreteros utilizados para el traslado irregular hacia la frontera norte.

Cifras oficiales refieren que este tipo de delitos suele involucrar a grupos numerosos y condiciones de riesgo para quienes viajan, en especial niñas, niños y adolescentes. En este caso, el número de menores representó casi el 40 por ciento del total de personas rescatadas.

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MSL