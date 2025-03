Diputados se preparan para enfrentar aranceles

En la Cámara de Diputados, algunos grupos parlamentarios empujan en sus agendas legislativas la presentación de una batería de iniciativas con las que se puedan enfrentar las decisiones del gobierno estadounidense en materia arancelaria.

Además, están alistando acciones complementarias con la misma finalidad. Morena, por ejemplo, señaló que buscará acudir, en caso de ser necesario y de acuerdo con sus facultades legislativas, a instancias internacionales para defender a la nación.

En entrevista con La Razón, el coordinador de la bancada del PAN en San Lázaro, Elías Lixa, sostuvo que este tema tiene que abordarse con seriedad y de manera integral, por lo que es necesario legislar en diversos puntos clave para la negociación. En ese sentido, señaló que la próxima semana legisladores, e incluso el presidente nacional de su partido, Jorge Romero, estarán presentando algunas iniciativas en diversas materias.

El Dato: El FMI advirtió ayer que los aranceles de EU impuestos a México y Canadá tendrán un impacto significativo.

“Pasa por varios puntos: el primero, lo que tiene que ver de la frontera hacia fuera, y particularmente con la política internacional y arancelaria (…) Generar un paquete de incentivos fiscales y de certeza para las empresas que operan en México. Tenemos que asumir el gravísimo problema de seguridad que tenemos en el país.

“México tiene que asumir, de manera integral, el problema tanto de los aranceles y la política internacional, como la política tributaria y las condiciones que les damos a las empresas, sin descuidar el trabajo permanente que se tiene que hacer en materia de seguridad”, sostuvo.

Además, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, tras celebrar la postergación de la imposición arancelaria, sostuvo que respaldarán todas las decisiones de la Presidenta Claudia Sheinbaum. Desde el Legislativo, mencionó que jurídicamente y legislativamente están dispuestos a modificar la Constitución y la ley.

Recordó que la próxima semana se aprobará en San Lázaro la reforma en materia de soberanía que envió el Senado y donde se plantea la no injerencia de otros países en la política interna, no a la invasión a nuestro país, y no a la violación.

“Son reformas trascendentes que vamos a respaldar para otorgarle a la Presidenta confianza jurídica y confianza constitucional”, apuntó.

Indicó que el acuerdo alcanzado entre la Presidenta Sheinbaum y su homólogo estadounidense, para aplazar hasta el 2 de abril el cobro de aranceles, habla de un trato preferente y de un reconocimiento, dijo, a la actitud responsable y nacionalista de la Presidenta.

Al respecto, la coordinadora de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, Ivonne Ortega, informó que los gobiernos en Nuevo León y Jalisco, que su partido encabeza, están realizando análisis comerciales sobre las importaciones y exportaciones que hacen, con el objetivo de llegar a acuerdos con las empresas.

Desde la Cámara de Diputados, expuso, insistirán en integrar los grupos de amistad con Estados Unidos y Canadá para abordar estos temas de manera particular. “Hablar entre pares por las afectaciones particulares”, dijo.

Planes que tienen algunos partidos en el Legislativo. ı Foto: La Razón

“Una verticalidad no funciona, no se pueden hacer las cosas verticales porque afectas; se tienen que hacer las cosas en particular y eso creo que podemos estar haciéndolo desde la Cámara, independientemente del esfuerzo que hace el Gobierno y, por supuesto, nunca regatear el apoyo a la soberanía y fortaleza del Gobierno”, sostuvo.

Sobre la presentación de iniciativas, la emecista señaló que se están haciendo los análisis para presentar, como grupo parlamentario, lo que se crea conveniente; sin embargo, dejó en claro que no todo puede arreglarse con modificaciones a la Constitución.