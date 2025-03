8M: ‘No llegamos todas’, reclaman mujeres en marcha por el Día Internacional de la Mujer

“No llegamos todas” fue el reclamo más expresado de mujeres para denunciar que muchas hermanas, hijas, madres, amigas, novias, no volvieron a casa y ese, junto a otros, fue motivo de las consignas, reclamos y furia con la que miles nuevamente se movilizaron en la capital mexicana, como en todo el país este 8 de marzo.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, las calles de la Ciudad de México fueron tomadas por mujeres desde recién nacidas hasta la tercera edad, que avanzaron desde puntos como el Ángel de la Independencia y el Monumento a la Revolución hacia la Plaza de la Constitución.

En los megáfonos y carteles se escuchaban y leían los reclamos y consignas de cada año: “¡Ni una más, ni una más, ni una asesinada más!”, “¡el patriarcado se va a caer, se va a caer!”.

“No llegamos todas”, nuevo reclamo en marcha por el 8M

Pero esta vez se sumó un reclamo nuevo, ahora hacia la Presidenta Claudia Sheinbaum: “¡Señora, presidenta, no llegamos todas!”, ¡Claudia decía que todo cambiaría, mentira, mentira, la misma porquería!”.

“Mi prima no llegó, como dicen que llegamos todas. No sé a dónde dice la Presidenta que llegamos, porque la mía no ha aparecido y en la fiscalía no nos dan respuestas”, dijo la prima de Rosario García, que permanece sin localizar desde inicios de este mes.

La demanda generalizada es ver cumplido el compromiso de que con la llegada de una mujer al máximo cargo en el país se garantice la justicia exigida por décadas para este sector poblacional.

Sobre Paseo de la Reforma fue arrastrada una piñata del exfutbolista, exgobernador de Morelos y actual diputado federal de Morena, Cuauhtémoc Blanco, vestido con un uniforme deportivo y playera del partido que lo acogió. La figura lideró el avance de un tendedero cargado por mujeres denunciaron a más personajes políticos acusados de abuso y acoso sexual aprovechándose de sus cargos.

▶ #Video | La exposición de la impunidad, sobre Reforma exhiben rostros de presuntos violadores, abusadores y feminicidas#8Marzo https://t.co/JpYpsuUwJM

📹: Blanca Estela Santos / @LaRazon_mx pic.twitter.com/fOZXid9G5n — La Razón de México (@LaRazon_mx) March 8, 2025

Manifestantes intentaron entrar al Palacio amurallado

El bloque negro caminó junto a varios contingentes. A su paso, pintó las vallas, las mismas que martilló y quemó en un intento de tirarlas, como lo buscó hacer ya en el Zócalo, donde como cada año, pretendieron tirarlas sin conseguirlo. Detrás, grupos policiales lanzaban gases de color amarillo y azul para alejarlas.

La Brigada Marabunta corría de un lado a otro ante los llamados de auxilio en heridas en manos y demás extremidades a causa de los intentos por derribar las vallas.

▶ #Video | Durante más de 2 horas, el bloque negro ha intentado derribar las vallas que resguardan Palacio Nacional y la Catedral, lo que ha derivado en una confrontación con policías detrás que lanzan polvo amarillo y otros gases tipo extintor.



Varias de las manifestantes han… pic.twitter.com/fD4F0KBERt — La Razón de México (@LaRazon_mx) March 8, 2025

8M, previo a asamblea masiva de Sheinbaum

Mientras la protesta transcurría, detrás de las placas de acero en Palacio Nacional ya se instalaban los andamios y tarimas sobre los que este domingo la Presidenta encabezará una asamblea para hablar sobre el diferendo arancelario con Estados Unidos, pero también la reforma judicial.

Ésta también fue objeto de protestas por parte de trabajadoras judiciales que reclamaron el proyecto para renovar a jueces, ministros y magistrados por ver en éste un obstáculo en su desarrollo profesional.

A la entrada entre 5 de Mayo y la Catedral, más de 40 comercios ambulantes de aguas, refrescos, papas y comida rápida entorpecían la entrada de los contingentes.

El pie del asta bandera se convirtió en una exposición de caras y nombres de presuntos abusadores; a su alrededor se formaron círculos donde mujeres compartían sus experiencias y en otros puntos se encendieron fogatas donde los carteles pasaron a ser cenizas.

▶ #Video | A mitad de la Plaza de la Constitución fue encendida la 'tradicional' fogata, donde las manifestantes pasan a dejar los carteles que cargaron y que quedan hechos cenizas.https://t.co/JpYpsuUwJM

📹: @yul_bonilla / @LaRazon_mx pic.twitter.com/a4fBpuFOzJ — La Razón de México (@LaRazon_mx) March 8, 2025

cehr