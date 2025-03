¿Qué es el ayuno en Cuaresma y cuáles son sus reglas?

La cuaresma es el periodo de 40 días que anteceden a la Semana Santa —y sus merecidas vacaciones—. Sin embargo, aunque muchas personas no tienen claro cuál es el significado real de esta tradición cristiana, lo que sí es bien sabido es que hay un ayuno. Pero ¿qué significa esto?

Conozcas o no el significado real y profundo de la cuaresma, es más que probable que sepas un detalle en particular: durante estos días no se consume carne roja. Por ello, los mercados y tianguis se saturan de compradores que buscan el pescado más fresco.

La cuaresma es un periodo de rituales religioso que antecede a la Semana Santa. ı Foto: Adobe Stock

Sin embargo, más allá de esta particular regla, el ayuno de la cuaresma es una tradición más amplia, con un significado simbólico mucho más grande y de gran importancia para los cristianos que la practican. La cual, por cierto, va mucho más allá de no comer carne roja. Te contamos qué es el ayuno en cuaresma.

¿Qué es el ayuno en cuaresma?

El ayuno es una de las tradiciones que la gente cristiana practica durante la cuaresma, es decir, durante los 40 días antes de la Semana Santa, marcados por un periodo de reflexión y penitencia, dedicados a la entrega espiritual.

Además del Miércoles de Ceniza, y la preferencia por adornos morados, el ayuno es otra de las tradiciones que marcan la cuaresma.

El ayuno en cuaresma es una tradición que busca la purificación a través del sacrificio personal. ı Foto: La Razón (con Meta IA)

El significado de ayuno en la cuaresma es reducir la ingesta de alimentos como un acto de penitencia y reflexión espiritual. Con esto, se busca imitar a Jesús, por los 40 días de ayuno que realizó en el desierto antes de comenzar su ministerio público.

Además, se busca purificar el cuerpo a través de la penitencia, posicionarse en solidaridad con los necesitados y renunciar al egoísmo mediante un sacrificio personal.

¿Cuáles son las reglas del ayuno en Cuaresma y qué tiene que ver la carne roja?

Ahora, el ayuno en cuaresma no implica solamente privarse de los alimentos, sino que, más bien, consiste en reducir la ingesta de forma consciente.

Se trata de realizar una comida principal y dos comidas más pequeñas que, juntas, no deben equivaler a una comida completa. Además, esta tradición principalmente se lleva a cabo dos días: el Miércoles de Ceniza y el Viernes Santo.

La cuaresma un periodo de reflexión y entrega espiritual. ı Foto: La Razón (Meta IA)

Sin embargo, además de reducir la ingesta, se prohíben ciertos alimentos, especialmente la carne roja (res, cerdo, cordero y derivados como embutidos). También, se desaconseja consumir alimentos lujosos o que fomenten la gula, pues va en contra del significado espiritual de esta práctica.

También, algunas tradiciones incluyen a las aves como el pavo o el pato entre los alimentos prohibidos, pero otros grupos cristianos las permiten.

Por el contrario, el pescado y los mariscos; los vegetales y frutas; los legumbres, cereales y granos, así como los huevos y lácteos están permitidos durante el ayuno de la cuaresma.

Las reglas del ayuno en la cuaresma son los responsables de que los mercados se saturen de gente buscando pescado fresco. ı Foto: Cuartoscuro

En la tradición cristiana, el ayuno es obligatorio entre los fieles de entre 19 y 59 años, pero se permiten excepciones para personas con problemas de salud, mujeres embarazadas o lactantes y personas mayores.

