Claudia destaca avance en la paridad de género

Al inaugurar la Conferencia Mundial de Mujeres Parlamentarias de la UIP 2025, la Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró a las parlamentarias del mundo que es necesario emprender un camino para la construcción de la paz.

“La paz no es paz si no lleva junto la palabra justicia. La reivindicación política de la mujer sólo se puede construir con justicia social y la justicia social es con las mujeres, sino no es justicia social”, dijo.

En el evento también estuvo presente Tulia Ackson, presidenta de la Unión Interparlamentaria y presidenta de la Asamblea Nacional de la República Unida de Tanzania, quien estrechó las manos con la mandataria federal, que momentos antes propuso que “la inversión en armas a nivel mundial debería dedicarse a la educación de las niñas”.

El Dato: La mandataria celebró este esfuerzo en favor de la participación política igualitaria. “Somos mujeres construyendo paz, igualdad y fraternidad universal”, dijo.

“Como mujeres parlamentarias y participantes de la vida pública, las conmino a que este grito de igualdad, por la paridad, sea un grito general en contra del clasismo, en contra del racismo, en contra del machismo y de cualquier forma de discriminación en el mundo”, destacó la mandataria.

Además, informó que, a partir de septiembre, en México, habrá una verdadera paridad de género en el Poder Judicial (PJ), enfatizando que nuestro país será el primero que elija a jueces, ministros y magistrados.

Al terminar el discurso de Sheinbaum, Ackson le obsequió un mazo como el que utilizan en su parlamento; sin embargo, la Presidenta recordó que ella nunca tuvo “el privilegio de ser senadora o diputada”, pero agradeció el gesto.

Al final Sheinbaum Pardo resaltó que llegó a la Presidencia de la República como parte de un “movimiento social transformador” por lo que no llegó una sola persona ni por las élites.

Señaló que el objetivo de la Conferencia Global de Mujeres Parlamentarias es la “paridad de género en el mundo”. Asimismo, destacó que México es el ejemplo internacional de la paridad de género, por los espacios donde han llegado

las mujeres.

“Nuestro país es en efecto el ejemplo internacional, hay paridad en los Congresos no solamente federales sino estatales”, concluyó.

La senadora y presidenta de la Oficina de Mujeres Parlamentarias de la UIP, Cynthia López Castro, informó que a esta primera Conferencia Mundial de Mujeres Parlamentarias asistieron 350 legisladoras de todo el mundo, provenientes de 62 países y aseveró que la Presidenta de México es un orgullo para la nación al ser una de las 18 mujeres que dirigen un país actualmente en todo el mundo.

“Nos sentimos muy orgullosos de nuestra Presidenta, que ha sido una lucha histórica que las mujeres hoy puedan ser presidentas de nuestro México. Y nos llena de orgullo, se nos pone la piel chinita cada vez que recordamos, que la vemos al frente, que la vemos luchando, que la vemos trabajando por nuestro país”, dijo.

Con el lema “De México para el mundo: ¡Movilicémonos por la paridad de género!”, en el encuentro se abordaron temas como la paridad en los parlamentos y las experiencias exitosas para fomentar el compromiso de los hombres con la igualdad de género.

Durante la cita se hizo especial énfasis en dar a conocer ejemplos de iniciativas lideradas por legisladores para apoyar la equidad y se escucharán testimonios de líderes femeninas sobre sus experiencias políticas, logros y obstáculos.

En la primera jornada de actividades este viernes participaron, entre otras funcionarias, la vicesecretaria general de las Naciones Unidas, Amina J. Mohammed y la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández.

Como parte de las acciones llevadas a cabo durante la actual administración en esta materia, Sheinbaum firmó en noviembre último el decreto constitucional que establece la igualdad sustantiva y protección de las mujeres, así como la erradicación de la brecha salarial por razones de género.

Ejemplo de democracia. A poco más de dos meses de que se realicen las primeras elecciones judiciales en el país, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró que México se ha convertido en un ejemplo de democracia para el mundo.

Desde Comitán, Chiapas, hasta donde acudió para inaugurar la Universidad Nacional Rosario Castellanos, la mandataria recordó que el 1 de junio se llevarán a cabo los comicios para renovar a jueces, ministros y magistrados.

Una vez más, negó que el haber impulsado este proyecto sea un acto autoritario, porque finalmente será la población la que elija los cargos por medio de su voto.

“Hay quien dice que eso significa autoritarismo. ¿Cómo va a ser autoritario el que el pueblo elija? Todo lo contrario. Somos ejemplo de democracia en el mundo. Así que este primero de junio, gracias a diputados, gracias a senadores que hicieron este cambio constitucional México va a elegir por primera vez a su poder judicial”, exclamó la jefa del Ejecutivo federal.