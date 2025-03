La inteligencia artificial y su impacto en el empleo: estudiantes de la UNAM temen ser sustituidos

La irrupción de la Inteligencia Artificial (IA) ha generado una creciente preocupación sobre su impacto en el empleo. Con la capacidad de automatizar tareas, especialmente aquellas repetitivas o predecibles, la IA tiene el potencial de reemplazar trabajos humanos, particularmente en sectores donde se emplean robots, algoritmos y maquinaria inteligente.

Esta automatización puede reducir la necesidad de mano de obra, lo que ha llevado a muchos a temer la pérdida de empleos en áreas donde las personas desempeñaban labores tradicionales.

Diversos especialistas han señalado que la IA está estrechamente relacionada con el desempleo, debido a su capacidad para sustituir a los trabajadores humanos en ciertas tareas.

En particular, aquellas labores rutinarias y que se pueden anticipar. Con la implementación de tecnologías avanzadas, como programas informáticos y autómatas, la demanda de trabajadores podría disminuir, lo que aumenta la inquietud por la posible desaparición de empleos que antes eran realizados por individuos.

De acuerdo con estimaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), entre el 45% y el 47% de los empleos en todo el mundo corren el riesgo de ser reemplazados debido al avance de la IA y la automatización.

No obstante, la investigadora Erika Villavicencio-Ayub, de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), aclaró en entrevista para UNAM Global TV: “Esto no se traduce que el 45 por ciento de los trabajadores pierdan su actividad, sino que habrá una reconfiguración del trabajo”. Es decir, la evolución de las tecnologías no implica la desaparición total de empleos, sino una transformación de los mismos.

Aunque la implementación de herramientas de IA en México aún está en sus primeras etapas, ya se observa un aumento en los niveles de estrés y temor entre los estudiantes y jóvenes trabajadores.

Muchos de ellos se sienten vulnerables ante los avances tecnológicos, lo que ha generado una gran incertidumbre. La misma Villavicencio-Ayub explicó que “el miedo puede estar justificado y se traduce en niveles fuertes de ansiedad porque las expectativas que tendría el trabajador de realizar carrera o de tener un trabajo estable se convierte en un sentimiento de fracaso”.

Ante este panorama, David Cuenca Orozco, académico del Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación de la UNAM, recomendó mantener una actitud resiliente. Para él, es clave aceptar que la transformación tecnológica es un proceso irreversible, en el que la alfabetización tecnológica y la actualización continua serán esenciales.

“Lo primero es que hay que afrontar la realidad, es un proceso irreversible en el que hay que alfabetizarse o tomar cuenta de la actualización que requiere tu propio trabajo dada la implementación de estas herramientas”, señaló Cuenca Orozco.

Sin embargo, el académico también subrayó que, a pesar de la creciente presencia de la IA, el factor humano seguirá siendo esencial. La adaptabilidad, la creatividad y la empatía humana serán aspectos fundamentales que continuarán dando valor al trabajo, incluso en un entorno cada vez más automatizado.

