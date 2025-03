Anaya vs. Noroña

Y el asunto del rancho Izaguirre sigue provocando tensiones en el Senado. Y es que resulta que ahora fue el panista Ricardo Anaya quien reviró a los señalamientos que hizo la víspera Gerardo Fernández Noroña. “Carroñero es no reconocer la magnitud del problema; carroñero es no recibir a las madres buscadoras; carroñero es no ponerse del lado de las víctimas; carroñero es minimizar lo que está sucediendo; carroñero es no convocar a la unidad nacional para resolver el problema y dedicarse a insultar a los opositores”. La repetición del calificativo se debe a que fue usado la víspera por el morenista en respuesta a las críticas que han surgido hacia el oficialismo por el caso Teuchitlán. El líder de la Cámara alta no se quedó con la ganas y le contestó: “Me da mucho gusto que el senador Anaya sea tan crítico consigo mismo, porque no recuerdo que haya dicho nada cuando García Luna encabezaba la Secretaría de Seguridad Pública con el Gobierno usurpador de Calderón…Qué bueno que haga un análisis crítico y plantee por primera vez en su vida ponerse del lado de las víctimas, aunque lo haga de manera hipócrita”. ¿Qué tal?

