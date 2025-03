Claudia Sheinbaum inicia construcción de 31 mil 500 viviendas en Hidalgo con el Programa de Vivienda para el Bienestar

Como parte del Programa de Vivienda para el Bienestar, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dio inicio a la construcción de 31 mil 500 viviendas en el estado de Hidalgo, de las cuales 6 mil serán edificadas este año, comenzando con la colocación de la primera piedra en el municipio de San Agustín Tlaxiaca con el objetivo de hacer del acceso a la vivienda un derecho.

¿Por qué es importante el Programa de Vivienda? No solamente es la construcción de un millón de viviendas en todo el país, sino que tiene un objetivo: darle vivienda a quienes menos tienen, que la vivienda sea para aquellos que más sufren para poder tener un techo. Claudia Sheinbaum, presidenta de México



“Nosotros creemos en los derechos del pueblo de México. Durante todo el periodo neoliberal nos dijeron que ya no había derechos, que el pobre era pobre porque no trabajaba y que si no tenía vivienda, pues era su responsabilidad. Había personas que trabajaban toda su vida de sol a sol, pero con salarios irrisorios, no les alcanzaba para lo más mínimo. No era una responsabilidad de las personas, sino de un gobierno que abandonó a su pueblo, que se dedicó a trabajar por unos cuantos o, dicho de otra forma, unos cuantos se habían apoderado del gobierno y hacían que este solo trabajara para su beneficio”, comentó.

Aseguró que con el Programa de Vivienda para el Bienestar termina la idea planteada durante el periodo neoliberal de que la construcción de viviendas era un negocio.

El objetivo no era darle vivienda al trabajador o a las personas, sino que el objetivo era crear negocios con el recurso de los trabajadores y el recurso público para beneficio de unos cuantos. Claudia Sheinbaum, presidenta de la República



En Hidalgo, de las 31 mil 500 viviendas que serán construidas en el sexenio, 11 mil 500 serán a través del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y 20 mil a cargo de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi).

