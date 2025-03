De la mano de Layda

Tristemente, el estado de Campeche transitó de ser un estado relativamente tranquilo a vivir en una crisis de seguridad, de la mano de la gobernadora Layda Sansores. En los dos primeros meses de este año los homicidios dolosos aumentaron 40 por ciento, con relación al mismo periodo del 2024. No es un hecho aislado, pues las estadísticas de años anteriores confirman no sólo el alza en este flagelo, sino en otros cinco delitos de alto impacto. Entre el 2022 y el 2024, los tres primeros años completos de la administración de Layda, la extorsión se disparó 239 por ciento, ya que se abrieron 441 carpetas de investigación, contra las 71 del trienio anterior. Los casos de feminicidio aumentaron 81 por ciento, lo que llevó a que la mandataria fuera descalificada por colectivos durante la reciente marcha para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Pero doña Layda no tiene espacio para revisar estadísticas, pues, nos comentan, le quita mucho tiempo la Noche del Jaguar. Uf.

