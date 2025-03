Oposición rechaza que no exista campo de exterminio en Rancho Izaguirre

La oposición en la Cámara de Diputados reacciono a la conferencia matutina de este lunes 24 de marzo de 2025, de la Presidenta Claudia Sheinbaum, tanto el PAN como el PRI, dijeron estar de lado de las madres de los desaparecidos, y afirmaron “no hay otros datos”.

“Los colectivos desenterraron la verdad que Morena quiso ocultar. Teuchitlán era un campo de adiestramiento y exterminio del crimen organizado donde reclutaban a mujeres y hombres mediante engaños por un supuesto empleo. Qué indignación”, señaló Noemí Luna de la bancada panista en la cámara baja.

La vicecoordinadora de la bancada del PAN, denunció que “Morena ‘desapareció’ a los desaparecidos. De un plumazo eliminaron de los registros 20 Mil personas desaparecidas para simular una disminución en las cifras”, dijo la legisladora panista.

La diputada Noemí Luna en foto de archivo. ı Foto: Cuartoscuro

Además, en un mensaje en conjunto diputadas y diputados federales del PRI, señalaron vía redes sociales que “Cada persona asesinada en nuestro país representa una vida arrebatada, sueños truncados y familias que enfrentan un dolor irreparable. Es urgente cambiar la estrategia de seguridad”

En tanto el diputado, Rubén Moreira de esta fracción parlamentaria, dijo que la nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública “va directo al fracaso”; del mismo modo la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, en materia de Seguridad Pública, que lamentablemente “se meten por el lado de los datos biométricos y de la telefonía.

“Nos dicen: ‘bueno, es que ahora tenemos un secretario que no va a abusar’. Ok, se las compro, y en el futuro ellos saben que eso es violatorio al sistema de derechos humanos de nuestro país. Estamos al revés, ahora resulta que quieren vigilar al ciudadano normal y no al delincuente, vamos a votar en contra, yo espero que el PAN vaya en contra, y MC”, comentó.

Rubén Moreira, coordinador de los diputados del PRI. ı Foto: Cámara de Diputados

LMCT