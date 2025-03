Alito puso las barbas a remojar

A los observadores no se les escapó el dato de que los argumentos del CEN del PRI para justificar su apoyo al desechamiento del desafuero de Cuauhtémoc Blanco, podrían haber sido los mismos si el acusado en estos momentos fuera el dirigente nacional priista, Alejandro Moreno Cárdenas. “No le apostamos a una supuesta justicia que se determine por simples dichos, discursos, decreto o linchamiento, o populismo, porque eso puede resultar peligroso”, señaló la dirigencia nacional del PRI. El asunto, nos dicen, es muy sencillo: si se iniciaba un procedimiento para retirarle el fuero a Cuau, entonces no habría forma de evitar que ocurriera lo mismo con Alito. De ahí que los diputados del tricolor le hayan ayudado a Morena a lograr la mayoría que necesitaba para que fuera aprobado el dictamen sobre el desechamiento. La votación de ayer en San Lázaro, nos comentan, fue la reedición del PRI-Mor, y no precisamente por afinidad política, sino por salvar el pellejo. Uf.

