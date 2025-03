Por fin apareció Citlalli Hernández

Y fue finalmente Citlalli Hernández quien apareció para pronunciarse sobre el resolutivo que frenó la ruta de desafuero contra el exfutbolista Cuauhtémoc Blanco. La secretaria de las Mujeres ha centrado su opinión en la “discusión pública” del caso. En ese sentido, ha criticado que “se esté dejando de lado a una posible víctima y que la discusión se centre en un posible desafuero, en el que las y los legisladores encontraron una carpeta mal integrada, poniendo el foco de la discusión desde el enfoque político sobre si se defiende o no a un posible agresor y no desde una dimensión de justicia”. Al principio de su posicionamiento publicado en las benditas redes ha apuntado que “el mal funcionamiento de algunas fiscalías locales promueve la impunidad y no garantiza la justicia pronta y expedita hacia las mujeres”. En pocas palabras, ha repartido leña a fiscalía y a legisladores y ha mandado el balón al nuevo fiscal de Morelos para que no falle en temas de justicia para las mujeres. Lo malo que fue hasta ahora, nos comentan.

TE RECOMENDAMOS: ROZONES Yucatán y su calificación financiera