Sheinbaum responde a elogios de Johnson: Ve resultados de la estrategia de seguridad

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que los elogios que ayer dio el embajador propuesto para México, Ronald Johnson, a su gobierno, se deben a los resultados que ha dado la estrategia de la seguridad.

Durante una reunión en la Casa Blanca, el próximo sucesor de Ken Salazar consideró que las conversaciones entre la mandataria mexicana y Donald Trump han sido alentadoras y afirmó que de este lado de la frontera se han intensificado los esfuerzos para contener la migración y atender la seguridad.

En respuesta, la Jefa del Poder Ejecutivo Federal sostuvo que los planes de atención a las causas, así como las acciones de coordinación entre los tres niveles de gobierno y las fiscalías, han hecho que reduzca la incidencia delictiva, a lo cual agregó que las tareas realizadas también frenan el trasiego de drogas, particularmente el fentanilo.

“Por supuesto que esto lo ve Estados Unidos. Y, además, en esta estrategia, pues ¿qué hacemos? Evitar que cruce fentanilo, ¿por qué lo hacemos? por razones humanitarias y además por la colaboración y coordinación que tenemos con Estados Unidos. Y la coordinación que hemos logrado también con nuestro vecino, guardando siempre la soberanía y la independencia de México. Entonces, pues esto es lo que ve, supongo, el embajador”, declaró.

Ronald Johnson ı Foto: Reuters

Afirmó que el no separarse de la población mexicana, como una base del movimiento político del que ella emanó, también es visto por todo el mundo, que reconoce la respuesta que ha dado a los amagos arancelarios de Estados Unidos, por medio de conversaciones respetuosas que beneficien a México.

Reiteró que permanece el objetivo de que durante las negociaciones con dicho más haya respeto a la soberanía, la fortaleza y el proyecto de nación de México.

“Nosotros nunca vamos a poner en negociación la soberanía, la independencia de México, el proyecto de nación que tenemos. Nunca. Y el estar fortalecidos con la gente, pues es lo que también ve cualquier país del mundo. Y en particular los Estados Unidos”, declaró.

Consultada sobre si buscará una llamada con Donald Trump antes del 2 de abril, fecha en que vence la pausa de aranceles a mercancías mexicanas, dijo que es un asunto en evaluación, ya que además recordó que será hasta ese día cuando dicha nación defina la aplicación de impuestos a países que gravan las mercancías que les exporta, es decir, la implementación de aranceles recíprocos.

La mandataria aguardará a ver cuál será la propuesta que presentará Estados Unidos y, como lo ha dicho en ocasiones anteriores, adelantó que se buscará un beneficio para el país, pero si no resulta así, su gobierno tomará decisiones en consecuencia. Incluso mencionó que hay organismos internacionales a las cuales acudir.

“Puede uno estar de acuerdo o no, pero es una decisión del gobierno de los Estados Unidos. Y en todo caso, pues hay organizaciones internacionales a las cuales acudir, pero finalmente es una decisión del presidente Trump y de su administración. Hemos hecho todo lo necesario en información y todo lo que se requiere para evitar que haya afectaciones a México; si llega a haber una decisión que nos afecte de manera particular, pues nosotros ya estaremos tomando decisiones”.

En otro punto, la mandataria rechazó la aplicación de aranceles que anunció el republicano contra países que adquieran petróleo de Venezuela.

“Nosotros no estamos de acuerdo con que se pongan sanciones económicas a los países. Ese es un principio de la política exterior mexicana. No solo es el gobierno que represento, sino en general, y además eso establece la Constitución y eso es importante porque no se afecta a un gobierno o a una persona, sino se afecta a un pueblo entero”, dijo.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT