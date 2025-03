El vuelo a Campeche

Vaya episodio el que se vivió ayer en un vuelo a Campeche en el que coincidieron nada más y nada menos que el senador Gerardo Fernández Noroña y el expresidente Felipe Calderón. Fue el morenista el que empezó a calentar el momento con mensajes en la red social X, donde publicó que iba en un avión “paniaguado” —como llama a los panistas—. “Hay una boda en Campeche de no sé quién, y el Tomandante Borolas alias Felipe Calderón no puede perder la oportunidad de ponerse persa gratis”. Luego se quejó del piloto al que calificó de lambiscón y al que señaló de haber batallado en el aterrizaje. Pero lo interesante ocurrió al momento del descenso, porque resulta que el hijo de Calderón, Luis Felipe, grabó el momento en el que el legislador pasa de largo. Y más porque ya en en la sala del aeropuerto le cuestionó que de frente nada le dijera a su padre. Se miraron retadores Noroña y Luis Felipe un par de segundos… y de ahí no pasó. Pero con eso se están dando vuelo las redes para un lado y para el otro.

