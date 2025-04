Miguel Ángel Yunes Márquez retira solicitud para unirse a Morena, pero se mantiene en su bancada

Miguel Ángel Yunes Márquez anunció este martes 1 de abril a través de sus redes sociales que ha decidido retirar su solicitud para unirse oficialmente al Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

En una carta dirigida a la presidenta del partido, Luisa María Alcalde Luján, Yunes explicó el motivo de su decisión.

A pesar de esta decisión, Yunes Márquez, quien fue excandidato a gobernador por el Partido Acción Nacional (PAN), afirmó que continuará como integrante del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado y agradeció a sus compañeros de bancada, especialmente al coordinador Adán Augusto López Hernández, por su apoyo.

El día de hoy, presenté el siguiente oficio dirigido a la Presidenta Nacional de @PartidoMorenaMx : pic.twitter.com/1PCQf9JXNM — Miguel Ángel Yunes Márquez (@MYunesMarquez) April 1, 2025

¿Por qué Yunes retiró su solicitud para unirse a Morena?

En su misiva, Yunes Márquez, excandidato a gobernador de Veracruz por el Partido Acción Nacional (PAN), destacó que su decisión de no buscar la militancia en Morena se debió a que “algunas voces no están de acuerdo” con su afiliación. Asimismo, aclaró que el objetivo de su retiro no era generar debate interno ni provocar división dentro del partido.

Sin embargo, el senador dejó claro que se mantendrá como miembro del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado, agradeciendo a sus compañeros de bancada, especialmente al coordinador de la fracción morenista, Adán Augusto López Hernández, por su apoyo.

Yunes Márquez fue arropado por Morena en el Senado tras su expulsión del PAN, luego de votar a favor de la reforma judicial en septiembre de 2024. En febrero de 2025, el senador fue designado presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, con el respaldo de López Hernández. Sin embargo, su cercanía con Morena generó tensiones con la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, quien expresó su descontento con el apoyo hacia Yunes Márquez, resaltando que “los militantes de Veracruz merecen respeto”.

El 18 de febrero de 2025, Yunes Márquez solicitó formalmente su membresía a Morena durante una jornada de afiliación en el Senado, encabezada por los dirigentes nacionales del partido. La solicitud generó polémica, ya que Rocío Nahle pidió a la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena que no se aprobara su afiliación. A pesar de la controversia, la Comisión no emitió un veredicto durante los 18 días posteriores, hasta que el propio Yunes Márquez decidió retirar su solicitud.

Este giro en los acontecimientos marca un capítulo más en la relación entre Miguel Ángel Yunes Márquez y el partido Morena, mientras sigue desempeñando su labor como senador dentro de la bancada de dicho partido.

