Protestan latinos en EU contra persecución

Grupos de migrantes latinos y mexicanos se manifestaron ayer en Estados Unidos, para protestar por los ataques provenientes del presidente Donald Trump y para recordar al legendario líder sindical César Chávez.

Miles de trabajadores del área de Los Ángeles se congregaron desde temprano para dirigirse a Delano, en California, con el fin de encabezar una marcha en honor a César Chávez y denunciar ante el Congreso del país vecino las agresiones en su contra.

El Dato: El presidente de EU, Donald Trump, agradeció al mandatario de El Salvador, Nayib Bukele, por recibir a los migrantes deportados en una “megacárcel”.

El 31 de marzo se conmemora en Estados Unidos el día nacional de César Chávez, líder sindicalista que luchó por mejorar las condiciones laborales de los trabajadores agrícolas; para decenas de migrantes, su ejemplo es memoria viva.

“Significa para nosotros algo grandísimo que de entre los surcos del field (campo) se levantara un líder tan extraordinario que a la fecha nos sigue empoderando”, dijo a La Razón María Robles, directora ejecutiva de la organización Somos y voluntaria desde hace 32 años con la Unión de Campesinos de San Luis Arizona.

La lideresa dijo que “hoy es un gran día para recordar este legado” y señaló que la acción se enmarca en el “encuentro nacional”, un evento que agrupará durante esta semana en la capital estadounidense a unas 130 entidades de latinos para promover políticas que impulsen el progreso de las comunidades.

Recordó que representantes de organizaciones de latinos en Estados Unidos, como la ONG Hispanic Federation y el Instituto del Progreso Latino (IL), denunciaron frente al Congreso estadounidense los “ataques” que la administración de Donald Trump está llevando a cabo contra la comunidad.

Cada 31 de marzo, Estados Unidos le rinde homenaje a César Chávez, el líder sindicalista y activista de origen mexicano que luchó por los derechos de los trabajadores agrícolas. Su vida, marcada por la pobreza y las duras condiciones laborales del campo, lo impulsó a defender a los campesinos y lo llevó a convertirse en un ícono de la justicia social. Chávez es el único latino con un día feriado en Estados Unidos.

Con banderas de México y carteles con mensajes como “no muerdas la mano que te da de comer”, se dieron cita cientos de personas en el centro de San Diego, este lunes.

La cita fue en el centro de convenciones y el grupo simpatizante de los inmigrantes luego partió por las calles del centro de la ciudad hacia las instalaciones del condado frente a la bahía.

“Hoy es un gran día, para decir que no nos vamos a quedar callados, el día de un líder campesino mexicano que no se dejó, y hoy decimos que no es justo lo que él (Donald Trump) le está haciendo a nuestros familiares: en lugar de ayudar a las personas sin hogar, aquellos que necesitan ayuda, él (Trump) está yendo detrás de nosotros, que sólo estamos tratando de alimentar a nuestras familias; somos inocentes y no sé por qué está haciendo esto. Nosotros somos los que le damos de comer a él y otras personas”, dijo Ana Figueroa, residente de San Diego, California.

Durante la jornada de este lunes, Trump fue calificado de fascista, “instrumento ruso” y “aspirante a rey”. Un cartel, por ejemplo, decía: “Pega a los nazis”, reflejando un esfuerzo cada vez más común por comparar la presidencia de Trump con la Alemania nazi.

Entre los manifestantes también abucheaban a Elon Musk, quien fue blanco frecuente de burlas. Pero también hubo peticiones a favor de los derechos de las personas transgénero, el derecho al aborto y la diversidad.

En Austin, Texas, las personas se adornaban el pelo con sombreros y con ropa con girasoles. La multitud en esta entidad se contaba por centenares, dijeron algunos mexicanos a este diario, quienes señalaron que se abrieron paso por el centro de la ciudad, coreando: “Hey, hey, ho ho, Donald Trump tiene que irse”.

En Washington DC; Seattle, Washington; Portland, Oregón, y Los Ángeles, se realizaron manifestaciones que atrajeron a miles de personas. También se celebraron manifestaciones más pequeñas, pero igualmente bulliciosas y que llamaron la atención de policías locales, en Charlottesville, Carolina del Norte; Hartford, Connecticut; Trenton, Nueva Jersey; Augusta, Maine; Santa Fe, Nuevo México, y Denver, Colorado.

“Es un día ideal para manifestarse; este día es importante para la comunidad latina, pero más para nosotros como mexicanos, para nosotros César Chávez, como muchos otros hombres mexicano-estadounidenses que buscaban una vida diferente, se alistó en la Marina a los 17 años y sirvió durante dos años en la Segunda Guerra Mundial antes de reunirse con su familia en los campos.

“En 1948 se casó con Helen Fabela, con la que tuvo ocho hijos; aquí tuvo su vida. Creo que si él estuviera aquí, estaría lamentando todo lo que este presidente nos está haciendo”, dijo Jorge Gama, trabajador recolector de lechugas en Miami.

Recordó que, como Chávez, quien en 1958 organizó una huelga de brazos caídos en los campos de Oxnard (California), al oeste de Los Ángeles, “hoy cientos de trabajadores salieron a las calles para recordar que somos gente de trabajo, que no somos delincuentes y que sólo paramos de trabajar para salir a defender nuestros derechos”.