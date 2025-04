Exigirán en Gobernación coordinación de fiscalías

Tras el anuncio de la Presidenta, Raúl Servín, vocero de Guerreros Buscadores de Jalisco, dio a conocer que acudirán a la reunión pactada para este lunes en la Ciudad de México.

En entrevista para Al Mediodía con Solórzano, que se transmite en el canal de YouTube de La Razón, y ante los cuestionamientos sobre qué es lo que pedirán como colectivo de personas buscadoras, sobre todo, al ser quienes dieron a conocer el caso del rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, afirmó que solicitarán que la Fiscalía General de la República (FGR) trabaje en conjunto con la Fiscalía Estatal.

“La prueba está de que deben trabajar con la Fiscalía de Jalisco, que ya se le mostraron las pruebas la semana pasada, pues no tenía conocimiento sobre los cuadernos y las hojas donde estaban escritos muchos apodos de las personas que estuvieron en su momento ahí, y no sé si fueron los que comandaban el lugar o eran personas que estaban en contra de su voluntad o por su voluntad”, refirió.

De cara a la discusión de las reformas enviadas por el Ejecutivo en torno a desapariciones, comentó que aún continúan evaluando “cuál será el beneficio para nosotros. Queremos platicar a ver qué tan buenas opciones son para nosotros como familiares de desaparecidos, porque si no, vamos a seguir igual, como en años atrás”.

Ante los cuestionamientos de algunos legisladores del oficialismo de que atacan al Gobierno actual con estos hallazgos y son parte de la derecha, Servín afirmó: “Nosotros no trabajamos con ningún partido político, no nos interesa trabajar con ningún partido político y no podemos mezclar una cosa con otra. Ningún partido nos va a ayudar a encontrar a nuestros hijos o a buscar, lo que quieren es su beneficio para ellos”.

Aseguró que con esto buscan “desprestigiar” a los colectivos de madres y padres buscadores y calificó como una “burla” las críticas que algunos legisladores han emitido.