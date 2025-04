Morenistas lo empiezan a ver mal

Y pues resulta que entre los mismos morenistas ya están levantando la ceja por las acciones de “promoción de la salud” que no pocos ven como parte de una campaña política anticipada de la senadora por Chihuahua, Andrea Chávez. Fue el consejero estatal de Morena en Puebla, Agustín Guerrero, quien difundió una crítica en sus redes. “Esta campaña es ilegal. Son actos anticipados. La senadora Andrea Chávez debe informar el origen de los recursos y declararlos. Es también inmoral. Contraviene los principios de Morena y la ética que Andrés Manuel López Obrador nos inculcó”, indicó en un post. Nos dicen que poco a poco está saltando el caso en los territorios guindas, aunque hasta ahora no ha llegado a la dirigencia nacional a cargo de Luisa María Alcalde. Los que de plano no quitan el dedo del renglón son los panistas que ya presentaron incluso una denuncia penal ante la FGR. Atentos.

