¿Responsabilidad en el fracaso?

Y luego de que la falta de acuerdos entre Morena y sus aliados provocara el naufragio de la designación de magistrados electorales para 30 entidades federativas, nos piden no perder de vista la parte de responsabilidad que puede tener en este fracaso el senador Javier Corral, quien preside la Comisión de Justicia. Y es que no ha dejado de llamar la atención, nos comentan, que el legislador fuera parte del equipo de trabajo que se encargó de revisar perfiles y determinar su idoneidad y que fuera precisamente un desacuerdo con algunos de dichos perfiles lo que provocara que el bloque mayoritario no cerrara totalmente filas para acometer su aprobación. Por lo pronto, lo que es un hecho es que la bancada del PAN ha venido rechazando abiertamente la inclusión de dos personas: Adela Alicia Jiménez Carrasco y María Alejandra Ramos Durán. Ambas señaladas de tener vínculos personales con el propio Corral: de lo que hasta pruebas han mostrado.

